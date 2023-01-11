金球獎／「星期三」挖腰裝炫腹登紅毯　安雅意外撞了Lisa經典造型？

記者王則絲／外電報導

第80屆金球獎（80th Golden Globe Awards）頒獎典禮於台灣時間今早（11日）舉行，Netflix影集《星期三》（Wednesday）中擔任女主角「星期三」的珍娜奧特嘉（Jenna Ortega），以一襲纏繞挖腰的中空透紗禮服「炫腹」登場；精靈系女神安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）紅毯上的鮮黃禮服造型美翻，不過竟是意外撞了BLACKPINK成員Lisa的經典造型？

▲珍娜奧特嘉以「炫腹」造型登上金球獎紅毯。（圖／翻攝自IG@wednesdaynetflix）



20歲女星珍娜奧特嘉演出影集《星期三》後，搖身一變成為時尚界新寵兒，本次入圍金球獎音樂喜劇類劇集最佳女主角獎項，一甩招牌的暗黑哥德風，改以GUCCI的藕粉色皺褶透紗禮服現身，腰間纏繞式挖空的設計，讓她傲人的精實腹肌顯現，典雅中展露小性感的一面。

▲安雅泰勒喬伊金球獎造型再度美翻紅毯。（圖／路透）



紅毯常勝軍安雅泰勒喬伊這回以《五星饗魘》（The Menu）入圍金球獎本屆音樂喜劇類最佳女主角，她選以DIOR 2023的鮮黃色兩截式禮服，點綴Tiffany & Co.珠寶造型出場，配上雪白肌膚與白金髮色，襯托她乾淨空靈的氣質，在紅毯上非常的美麗亮眼。

▲安雅泰勒喬伊的黃色兩截式禮服，令人回想起Lisa去年在公開活動上與安海瑟薇世紀同框時的經典造型。（圖／翻攝自IG）



不過安雅泰勒喬伊這套造型不免讓人回想起，BLACKPINK成員Lisa去年六月出席寶格麗（BVLGARI）活動時所穿著的經典造型；當時Lisa身穿韓國品牌PINKONG的禮服，同樣是亮眼的鮮黃色，以及平口抹胸搭配高腰長裙的設計，雖然安雅與Lisa兩人穿著的是不同品牌，但是的確頗為相似，然而兩人也都駕馭出各自的風格、各有千秋。