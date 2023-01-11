金球獎／「貓王」穿Gucci封影帝帥翻　比利波特長裙造型力壓女星

▲奧斯汀巴特勒以電影《貓王艾維斯》奪下本屆金球獎影帝大獎。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

第80屆金球獎今天在美國洛杉磯登場，不僅女星們在紅毯上爭奇鬥艷，男星們的穿搭也很有看頭，一派由坐上影帝寶座的美國男星奧斯汀巴特勒（Austin Butler）領軍，以黑色正裝的經典造型亮相；另一派則以亮色穿搭突圍，代表人物正是屢屢在MET Gala創造大驚奇的男星比利波特（Billy Porter），今穿上桃紅色天鵝絨曳地裙裝，把女星們都比下去了。

▲奧斯汀巴特勒一身Gucci正裝帥翻金球獎紅毯。（圖／路透社）

31歲男星奧斯汀巴特勒今穿Gucci黑色正裝造型現身金球獎紅毯，展露紳士風範，更令他開心的是以名導巴茲魯曼執導的電影《貓王艾維斯》（Elvis），奪下本屆金球獎戲劇類最佳男主角大獎；而在《媽的多重宇宙》中飾演楊紫瓊老公的51歲華裔美籍男星關繼威，也穿優雅黑色正裝拿下最佳男配角獎座，高舉獎盃時露出腕上的歐米茄（OMEGA）名錶。

▲華裔男星關繼威以《媽的多重宇宙》獲封最佳男配角，他以黑色正裝搭配歐米茄腕錶。





▲奧斯卡影帝艾迪瑞德曼角逐迷你電影類最佳男主角，穿Valentino正裝現身，立體玫瑰裝飾非常搶眼。（圖／路透社）

以《死亡天使》角逐迷你電影類最佳男主角的奧斯卡影帝艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne），則以全黑的Valentino褲裝現身，西裝外套別上巨型緞面立體玫瑰花，成為整體造型的視覺焦點，也彰顯出好氣質。

▲比利波特永遠是紅毯焦點人物，身穿Christian Siriano桃紅裝登上金球獎紅毯。（圖／路透社）

另一派男星則大膽嘗試鮮豔色彩，勇於挑戰新造型的比利波特，向美國時尚設計師Christian Sirianou訂製拖曳長裙襬的雙排扣桃紅色天鵝絨禮服，並穿上bling bling的厚底高跟鞋，再次成為紅毯話題人物；「蜘蛛人」安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）也以亮色穿搭現身，選穿義大利品牌Zegna棕色西裝搭配歐米茄鮭魚色面盤腕錶吸睛。

▲安德魯加菲爾德突破眾男星的黑裝造型，穿棕色的Zegna西裝吸睛。（圖／路透社）





▲安德魯加菲爾德搭配歐米茄鮭魚色面盤腕錶。（圖／路透社）

