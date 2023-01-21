盤點兔年限定精品包！美樂蒂跳上Chloé夯款、Bottega Veneta裸粉新色美翻

記者鮑璿安／綜合報導

農曆金兔年來到，各大精品早就準備好「新春限定系列」歡慶這一時刻，無論是偏好經典的紅色系，或是想要趁機入手一顆「兔兔包」，《ET FASHION》特別為時尚迷盤點了7大「兔年限定精品」，可愛破表了！

Bottega Veneta





▲Bottega Veneta 農曆新春靈感源自於人們對返鄉的期待 。（圖／品牌提供）

▲BRICK CASSETTE 絲帶粉肩背包；KALIMERO 艷紅色水桶包 。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta 農曆新春靈感源自於人們對返鄉的期待，彰顯著流動中的極致工藝，艷紅色貫穿KALIMERO水桶包、托特包，甚至是耳機殼與名片夾等小尺寸配件，圓滿生活各個角落。另也有柔和的「絲帶粉」新色，裝飾在 Brick Cassette 腋下包中，將品牌標誌性編織元素靈活運用。

FENDI

▲ FENDI Roma logo 圖案加以變化換上白紅色，圖二為FENDI 新年系列 Mini Sunshine Shopper 。（圖／品牌提供）

若想入手不過時、又呼應新春的精品設計，FENDI 將 Marc Jacobs 在 Baguette® 包款25週年系列的 FENDI Roma logo 圖案加以變化，重新換上白色和紅色，成為亮眼存在。皮革材質的 Peekaboo ISeeU Petite、Baguette等包款，都飾有由 Marc Jacobs 重新詮釋的滿版紅白相間 FENDI Roma logo 圖案。

Chloé

▲Chloé MyMelody農曆年限定聯名Woody編織水桶包 ；Woody小型托特包（含背帶） 。（圖／品牌提供）

Chloé 首次與日本三麗鷗聯名就獻給2023金兔年了，Chloé 創意總監Gabriela Hearst特別喜愛美樂蒂甜美討喜的風格，以此為靈感發想，將美樂蒂刺繡裝飾於夯款 Woody托特包及水桶包上，同時兼顧品牌一貫的永續理念，環保與時尚概念同行。

MOYNAT







▲絹印系列Duo Tote、直式Tote 。（圖／品牌提供）



MOYNAT推出兔年特別系列手袋，創意總監Nicholas Knightly和英國藝術家Mark Hearld攜手，延續MOYNAT English Garden系列的剪紙藝術，以Taurillon皮革打造的絹印系列Duo Tote，搭配多種森林系色調；另也有直式Tote，隨附一個可拆卸拉鍊萬用包做為收納，以及奇趣對比色調的兔子掛飾。

VALENTINO

▲孫儷演繹VALENTINO 全新Rosso紅新春系列，系列涵蓋 Valentino Garavani 經典 Locò 包以及水桶包 。（圖／品牌提供）

VALENTINO 全新Rosso紅新春系列，展開品牌出眾的玩色手法，將這Rosso 紅貫穿女裝、鞋履和配飾等多樣化單品，並請到品牌代言人大陸女星孫儷演繹。重點單品包含Valentino Garavani 經典 Locò 包，另外2023 春夏系列的重要品牌元素「V標誌印花」注入托特包、水桶包，同樣以Rosso紅新色登場。

Giorgio Armani

▲ Giorgio Armani 由形象代言人胡歌、品牌形象大使童瑤 。（圖／品牌提供）

Giorgio Armani 由形象代言人胡歌、品牌形象大使童瑤演繹此次2023農曆新年系列，靈兔圖騰一躍而上GA經典徽標，女裝的針織銀線交疊紫韻浮光，浮雕暗紋映現花好月美，旨在展現新歲意象。

MOSCHINO

▲人造毛皮兔耳朵的MOSCHINO經典機車包與兔巴哥兔頭造型包款 。（圖／品牌提供）

MOSCHINO 攜手兔巴哥推出農曆新年系列，帶給人童趣過節氛圍，裝飾著人造毛皮兔耳朵的MOSCHINO經典機車包與兔巴哥兔頭造型包款，以絲網印刷和刺繡的形式重現，絕對讓兔年充滿生機。