金球獎／「小丑女」心機耳圈捲顯小臉、楊紫瓊大旁分秀出瀑布級直髮

記者李薇／台北報導 圖／路透

第80屆金球獎頒獎典禮在台灣時間11日登場，現場眾星雲集，許多女星都紛紛穿出最美戰袍出席，盤點這次好萊塢女星們的髮型趨勢，可以發現過往喜愛俐落盤髮的風格已經改變，反而以自然垂放的捲髮或是稍微做點造型的長直髮為關鍵，呈現出溫柔不做作的美貌。

＃瑪格羅比

向來以高雙馬尾「小丑女」造型深植人心的瑪格羅比，以一襲香奈兒粉紅色禮服現身，在胸前有著交叉綁帶設計，一頭金黃秀髮在耳朵位置製作出空氣感波浪，立刻讓臉顯小，中分長髮自然垂放，看起來無比優雅又大氣，跟以往叛逆氛圍判若兩人，相當好看。

＃楊紫瓊

金球獎封后的楊紫瓊奪即使已經60歲，依舊狀態超好，這次挑選了Armani Privé閃閃發亮的黑色層次感禮服，大旁分的直髮設計，透過有一點自然氛圍金棕色系，讓髮型看起來更有瀑布感、更柔順，左邊後梳塞到耳後，稍微簡約俐落又保有天生的美麗。

＃安雅泰勒喬伊

擁有深邃五官的安雅泰勒喬伊總是展露出高級時髦的一面，一頭亮麗金髮的她這次在髮型上也別出心裁，中分垂直長髮在左邊特別往後梳理，甚至製作出一個簡單的編髮，讓她在走路的時候不會被髮絲遮住臉，卻又很有記憶點。

＃珍娜奧特嘉

因為飾演「星期三」而聲名大噪的珍娜奧特嘉，這次不綁雙麻花辮了，改以俏麗的短髮亮相，奶茶色髮色在髮尾位置設計出向外捲的波浪感，立刻看起來飄逸又輕盈，稍微有一點瀏海修飾臉蛋，中分造型頗為清純可愛。

＃莉莉詹姆斯

自從在《仙履奇緣》真人電影中飾演仙杜瑞拉之後，可以說是人氣大漲，這次登上紅毯也是以俐落的鮑伯短髮現身，在耳邊、頭頂的部位都特別夾出捲度，看起來整體髮絲更為豐盈，髮尾部分稍微外翹，更顯動感。