5款好入手質感輕奢品牌　MJ全黑相機包太帥、Chloé副牌少女心爆棚

實習記者黃麗頻／綜合報導

時尚品牌五花八門，讓不少想入門的小資女無從下手，比起價格高昂的精品大牌，質感輕奢品牌更好入手，像是來自法國的小白鞋品牌「Veja」及以相機包聞名的「Marc Jacobs」，每樣商品價格親民且都是爆款，今天《ET FASHION》整理出5個輕奢品牌必買清單，快一起手刀購入！

＃Veja

來自法國的小白鞋品牌「Veja」，低調又典雅的外型深受世界名人的喜愛，該品牌極度重視永續環保及人道主義，材質選用可分解的帆布、寶特瓶回收製成，不僅價格親民，整雙鞋充滿環保意識；此外，小白鞋的樣式多元，各式風格的人都能駕馭。

＃See By Chloé

作為Chloé旗下的副牌，「See By Chloé」主打親民、帶點法式風情，以甜美的少女形象專攻年輕市場，其中，Hana 馬鞍包因為有著與Chloé相仿的標誌性圓環設計，更被譽為Chloé的平替包款，輕盈的重量和寬廣的空間，成為品牌的人氣包款當之無愧。

＃Moussy Vintage

風靡全球的日本牛仔褲品牌「Moussy Vintage」，憑藉著刷舊設計及俐落剪裁擄獲人心，將牛仔褲完美融合復古元素，造就品牌的精髓，而Mv Trenton直筒牛仔褲，選用重磅無彈牛仔布，使整體看起來顯瘦有型，漸層的褪色設計更多了一絲風采。

＃Marc Jacobs

來自紐約的設計師品牌「Marc Jacobs」，充滿俏皮、叛逆的搞怪氛圍，品牌每每推出新品，總讓人感到十分驚艷，相機包更是耳熟能詳的代表性商品之一；全黑的搭配承襲了品牌叛逆精髓，更帶給人神秘的氛圍，帥氣又時髦，日常穿搭絕不出錯！

＃Tory Burch



同樣來自紐約的時尚品牌「Tory Burch」，輕奢的核心概念與百搭的設計讓不少人為之瘋狂，除了擁有經典娃娃鞋、百搭包款，更有時下流行的「Perrine Heel 樂福鞋」，5.5公分的鞋跟更拉長整體比例，選用鵝卵石紋山羊皮充滿懷舊風情，復古女孩必收！