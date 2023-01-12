最會「躺平擺爛」星座Top 3 ！　第一名個性佛系，容易逃避問題

▲「最會躺平星座」Top 3 。（示意圖／翻攝自IG@sbsdrama.official）

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隨著躺平主義盛行，越來越多人不到最後一刻絕對不動，能躺著絕對不坐著，連帶任何工作都用擺爛態度度過，簡直天生懶惰誰也拯救不了，以下就公開「最會躺平星座」Top 3 ，看看身邊誰上榜了？

Top 3 天蠍座

天蠍座缺乏主動性，很多時候需要人來督促才會前進，而且他們總是沒有明確的目標，還很怕麻煩，不過好在天蠍屬於自己擺爛，不太會連累到他人，如果是涉及到團體工作時，天蠍多多少少會打起精神來。而且他們獨有的佛系哲學其實減少了許多麻煩事，畢竟完全不搶人光芒，低低調調的行事態度也算是過得去了。

Top 2 雙魚座

雙魚座不太會好好規劃時間，因此哪怕已經到了最後一刻了，還是不知道在忙什麼，而且他們自己都不著急，卻把旁人都快急死了。雙魚喜歡維持自己的步調不被任何人打斷，全心全意陶醉在自己的世界中，換句話說也是懶洋洋的一種，既然都來不及了，還不如享受當下，擺爛到底也沒差。

Top 1 雙子座

雙子座的躺平擺爛功力非常強，嘴上先是答應，之後做不做、用什麼態度執行完全照著自己的意思，相當於是很看心情的星座，而且雙子善於偽裝成很忙碌的樣子，絕對不會把擺爛放在表面，時不時消失，調整心情後才會回歸，好像什麼事情都沒發生過。