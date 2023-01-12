fb ig video ETtoday search mobile

最會「躺平擺爛」星座Top 3 ！　第一名個性佛系，容易逃避問題

>

▲星座 。（圖／翻攝自IG@sbsdrama.official）

▲「最會躺平星座」Top 3 。（示意圖／翻攝自IG@sbsdrama.official）

編輯／Ann

隨著躺平主義盛行，越來越多人不到最後一刻絕對不動，能躺著絕對不坐著，連帶任何工作都用擺爛態度度過，簡直天生懶惰誰也拯救不了，以下就公開「最會躺平星座」Top 3 ，看看身邊誰上榜了？

Top 3 天蠍座

天蠍座缺乏主動性，很多時候需要人來督促才會前進，而且他們總是沒有明確的目標，還很怕麻煩，不過好在天蠍屬於自己擺爛，不太會連累到他人，如果是涉及到團體工作時，天蠍多多少少會打起精神來。而且他們獨有的佛系哲學其實減少了許多麻煩事，畢竟完全不搶人光芒，低低調調的行事態度也算是過得去了。

Top 2 雙魚座

雙魚座不太會好好規劃時間，因此哪怕已經到了最後一刻了，還是不知道在忙什麼，而且他們自己都不著急，卻把旁人都快急死了。雙魚喜歡維持自己的步調不被任何人打斷，全心全意陶醉在自己的世界中，換句話說也是懶洋洋的一種，既然都來不及了，還不如享受當下，擺爛到底也沒差。

Top 1 雙子座

雙子座的躺平擺爛功力非常強，嘴上先是答應，之後做不做、用什麼態度執行完全照著自己的意思，相當於是很看心情的星座，而且雙子善於偽裝成很忙碌的樣子，絕對不會把擺爛放在表面，時不時消失，調整心情後才會回歸，好像什麼事情都沒發生過。

► 超看「第一印象」星座Top 3！　冠軍不靠日久生情，一眼定生死

關鍵字：

星座, 運勢, 雙子座, 雙魚座, 天蠍座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

台中三井LaLaport 1／17首波40間店來了！阿卡將台中首發、饗食天堂將登場

台中三井LaLaport 1／17首波40間店來了！阿卡將台中首發、饗食天堂將登場

最會「躺平擺爛」星座Top 3 ！　第一名個性佛系，容易逃避問題

最會「躺平擺爛」星座Top 3 ！　第一名個性佛系，容易逃避問題

超看「第一印象」星座Top 3！　冠軍不靠日久生情，一眼定生死

超看「第一印象」星座Top 3！　冠軍不靠日久生情，一眼定生死

過敏走開！藥師分享「抗敏3招」，肌膚乾癢、噴嚏鼻水別再來 星巴克天藍色系「兔兔杯」好萌！　小白兔杯緣子馬克杯也超Ｑ 90%準！對方若丟出4種LINE訊息　代表「想跟你進一步交往」 迪麗熱巴「發熱衣外穿」也這麼好看！貼身面料「勒肚」撇懷孕風波 快轉念！低谷憂鬱人常見的3大負面思維：在意別人、鑽牛角尖都是致命關鍵 趙麗穎肉肉消失！霽藍色禮服大露性感鎖骨＋直角肩　一轉身美背讓網友都戀愛 學不會放棄，才是真正可惜的事　成熟的人都懂的「放手哲學」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面