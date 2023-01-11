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金球獎／「星期三」混搭3鑽鍊秀青春魅力　楊紫瓊封后巨鑽閃爆

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▲▼金球獎珠寶 。（圖／路透社）

▲楊紫瓊開心登上金球獎喜劇類影后寶座，佩戴Moussaieff鑽石珠寶、寬版手環與巨鑽戒指放閃。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

歷經抵制風波再次盛大回歸的第80屆金球獎，吸引好萊塢巨星參加，女星們不約而同選擇佩戴華麗項鍊登場。以電影《媽的多重宇宙》坐上音樂喜劇類影后寶座的60歲馬來西亞華裔女星楊紫瓊，即佩戴英國珠寶品牌Moussaieff鑽石項鍊、手環與巨鑽戒指閃爆全場；而以影集《星期三》爆紅的珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）混搭3條Tiffany & Co.鑽石項鍊，展現年輕活潑的氣息。

楊紫瓊首度入圍金球獎就獲封影后，氣勢銳不可擋，她的穿搭也顯露一線巨星氣場，穿Armani Privé星河禮服搭配以巨鑽、頂級寶石著稱的Moussaieff高級珠寶，她對Moussaieff的經典設計讚不絕口，伴她登台領獎一同閃耀。

▲▼金球獎珠寶 。（圖／路透社）

▲珍娜奧特嘉疊戴Tiffany & Co. Schlumberger 18K金鑲嵌鑽石項鍊、Tiffany T1 18K白金鑲鑽頸鍊、Elsa Peretti純銀蛇型項鍊。（圖／路透社）

▲▼金球獎珠寶 。（圖／路透社）

▲安雅泰勒喬伊穿Dior黃色禮服，搭配Tiffany & Co. Schlumberger 18K金與鉑金鑲嵌鑽石項鍊、手環與花朵造型耳環。（圖／路透社）

新生代女星珍娜奧特嘉則發揮創意，一口氣戴上Tiffany & Co. Schlumberger 18K金鑲嵌鑽石項鍊、Tiffany T1 18K白金鑲鑽頸鍊、Elsa Peretti純銀蛇型項鍊3款項鍊，盡顯她的青春魅力；與Tiffany友好的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）則穿Dior黃色兩截式禮服，配上Schlumberger 18K金與鉑金鑲嵌鑽石項鍊、手環與花朵造型耳環，流露復古味道。

▲▼金球獎珠寶 。（圖／路透社）

▲奪得金球獎電視類最佳女配角的茱莉婭加納穿粉色Gucci禮服搭配De Beers Swan Lake鑽石項鍊，仙氣飄飄。（圖／De Beers提供）

▲▼金球獎珠寶 。（圖／路透社）

▲「灰姑娘」莉莉詹姆斯以紅色Versace禮服搭配Harry Winston鑽石項鍊與耳環。（圖／路透社）

鑽石項鍊在本屆金球獎紅毯上蔚為主流，演活《創造安娜》詐欺犯、以《黑錢勝地》獲封金球獎電視類最佳女配角的茱莉婭加納（Julia Garner)，一襲甜美浪漫的Gucci粉紅禮服，配上De Beers Swan Lake垂墜式鑽石項鍊，顯得仙氣飄飄；「灰姑娘」莉莉詹姆斯（Lily James）則穿露肚紅色Versace禮服現身，由於抓褶大蓬裙線條已夠繁複，搭配線條簡潔的海瑞溫斯頓（Harry Winston）鑽石項鍊與耳環，才能展現剛剛好的優雅。

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金球獎, 楊紫瓊, Moussaieff, 珍娜奧特嘉, Tiffany, 安雅泰勒喬伊, De Beers, 茱莉婭加納, Harry Winston, 海瑞溫斯頓, 莉莉詹姆斯

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