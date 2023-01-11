柯佳嬿38歲自認少女心，喊話：今天永遠最年輕、現在開始什麼都不晚

▲38歲的柯佳嬿，無論內心或是外表都是少女模樣。（圖／翻攝自IG/alicekochiayen，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

忙著《想見你》電影版宣傳的柯佳嬿，昨（10日）歡度38歲生日，她在臉書分享對粉絲、朋友滿滿的感謝，直言能被別人放在心上，從來不是理所當然的事，她笑稱自己雖然38歲，但內心仍是少女，期許自己以後能更順從自己的心，平安健康是目前最大的願望。

被粉絲暱稱為「柯仙」的柯佳嬿，昨歡度38歲生日，不擅言語的她，卻用動人字句暖了大家的心，她寫道：「這兩天收到許多祝福，覺得溫暖。不管是朋友們，還是合作過的劇組和演員，媒體和品牌，包括粉絲的發文和限時動態、實體卡片等我都認真看了一遍。」

「能被一個人放在心上，從來都不是理所當然的事。不管那個人是誰，是家人、還是朋友，都是非常難得、應該被好好珍惜才對。38歲聽起來絕對是個大人了，但我內心明明還是少女。感覺風景還沒看夠就被時間推著跑，難道長大就是這麼回事嗎？」

▲柯仙曝光小時候照片，果然從小就美。

「但今天仍然是我此生最年輕的一天，現在開始什麼都不算晚。希望我永遠不要丟失對這個世界的好奇和渴望，在自我實踐和社會價值觀之間，試著更順從自己的心。平安健康，是最大的願望。」

她的貼文讓網友們看了直喊感動，湧入滿滿祝福，更有粉絲喊話：「能被別人放在心上，好幸福」、「美若柯仙生日快樂」、「勇敢努力去迎接、挑戰新事物，繼續支持少女」、「跟著心走、快樂就好、不管幾歲。」