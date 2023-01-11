法設計大師出手潛水錶秒殺　幾何圖形指針太Q

▲Grail Watch 4: Bell & Ross × Alain Silberstein Black Ceramic Trilogy系列BR 03三針日曆錶（左起）、潛水錶與計時碼錶。（圖／Bell & Ross提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

對於設計領域熟悉的人而言，法國建築師蕭伯斯坦（Alain Silberstein）必定不陌生，他所創立的同名腕錶品牌常出現紅、藍、黃3個顏色並結合圓形、方形等幾何圖形裝飾，去年他更與比利時設計師Benoît Mintiens創立的獨立製錶品牌Ressence聯手，為「Grail Watch」項目催生第一只錶款Carpe Diem，不僅迅速售罄，在二手市場價格已高於原定價4倍。挾此高人氣，聯手Bell & Ross創作3款以經典BR 03腕錶為基礎的限量錶，一推出潛水錶已秒殺售完。

▲Bell & Ross × Alain Silberstein Black Ceramic Trilogy系列BR 03-92 KLUB 22 三針日曆錶，具夜光顯示，約134,000元。

Grail Watch第4個項目為Bell & Ross × Alain Silberstein Black Ceramic Trilogy系列，選擇以飛機駕駛艙儀表板造型的BR 03腕錶為藍本，以黑陶瓷打造BR 03-92 KLUB 22三針日曆錶、BR 03-92 MARINE 22潛水錶、BR 03-94 KRONO 22計時碼錶3種款式，除三針錶限量200只，另兩款限量100只，編號1號至50號只限3只成套銷售，當中潛水錶人氣最旺，一開賣旋即售罄。

▲Bell & Ross × Alain Silberstein Black Ceramic Trilogy系列BR 03-92 MARINE 22潛水錶已火速售罄。

Bell & Ross × Alain Silberstein Black Ceramic Trilogy系列3款限量錶，均配有Alain Silberstein招牌的幾何圖案指針，最大挑戰是計時碼錶的計時秒針必須要確保每次操作都能完美順暢歸零；而潛水錶也要確保巨型指針夠輕巧以免影響準確度，且製作雙色陶瓷錶圈難度也高。此外，3款錶沒有任何品牌名稱，僅留「&」符號，代表是雙方完美合作的結晶。

▲Grail Watch第一款腕錶Garpe Diem與獨立製錶品牌Ressence攜手打造迅速售罄，並在二手市場出現定價4倍高價。（圖／翻攝Grail Watch IG）