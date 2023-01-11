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睡前1分鐘就夠！4個部位「失眠刮痧」讓妳輕鬆入眠　肩頸痠、頭痛跟著舒緩

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記者李薇／台北報導　圖／pexels、品牌提供、MOROCCANOIL IG

現代人生活壓力大，很多人都有睡不好的問題，長時間失眠不僅會感到不舒服，也容易注意力無法集中、精神恍惚、情緒失控，不管是上班、開車或是日常行動都會出現問題，以下就分享一個讓自己睡得更好的刮痧方法，每天睡前1分鐘，透過植物美容油跟按摩的方式，讓自己放鬆神經，快速入睡。

▲按摩,失眠,舒壓,。（圖／pexels）

1.塗抹精油

先在後頸、肩膀等位置塗抹美容油，刮痧板也要徹底浸潤，避免讓肌膚過度摩擦傷害，建議可以挑選薰衣草、洋甘菊、馬鬱蘭等成分的單品，按摩同時透過香味來幫助放鬆身心。

2.橫向撥督脈

督脈就是人體最中心的分界線，可以拿出刮痧板沿著後頸中央、由上往下左右來回撥動，大約到肩頸的水平線即可，然後可以沿著督脈每0.5公分就下壓3秒之後拿起，做到按摩的效果。

▲按摩,失眠,舒壓,。（圖／pexels）

3.膀胱經舒緩

在督脈（也就是正中心）的兩側各有一條膀胱經，可以用刮痧板斜著往下撥動，左右兩邊都撥完之後，還能沿著膀胱經每0.5公分按壓一下，做到放鬆功能。

4.膽經滑推

在脖子跟肩膀的連接位置，大約就是膽經分佈的區域，建議可以由上往下滑推，讓提肩胛肌可以獲得徹底的舒壓，因為一般睡不好通常都會伴隨著肩頸痠痛的問題，因此很推薦可以多滑幾下。

▲按摩,失眠,舒壓,。（圖／pexels）

5.頭部放鬆

大多數睡不好的人也會容易出現頭痛問題，建議可以針對頭部兩側、大約耳朵附近的位置，從臉部按摩滑動到腦後，用腦過度的人也可以適時用這個手法舒緩壓力。

【推薦單品】

1.ilapothecary英草社 No.19 濃情蜜意瑪卡菁植油，100ml、售價2280元

▲MOROCCANOIL。（圖／品牌提供）

英國療癒系保養品牌ilapothecary英草社一上市就掀起轟動，以療癒為主體的植物萃取能量，撫育躁動不安心靈，是時下每個人都很需要的單品，其中，No.19 濃情蜜意瑪卡菁植油裡面添加瑪卡、巴西人蔘、茉莉精油、大馬士革玫瑰精油等成分，滋潤的質地不但可以呵護肌膚，拿來按摩更是超享受。

2.Melvita 摩洛哥堅果油，50ml、售價1380元

▲MOROCCANOIL。（圖／品牌提供）

「美容油大王」Melvita旗下的摩洛哥堅果油可以說是萬用神油，不僅可以用於臉部肌膚，身體、手腳通通都可以抹，尤其是冬季乾燥缺水的狀態下，由400顆摩洛哥堅果萃取製成的單品，更是精華中的精英，按摩用完，再滴幾滴到浴缸裡面泡澡也非常舒壓。

3.MOROCCANOIL 極萃潤膚油，50ml、售價2050元

▲MOROCCANOIL。（圖／品牌提供）

以髮品聞名全球的MOROCCANOIL在2022年9月也在台灣推出身體保養系列，其中，一瓶可以多用途的極萃潤膚油，可以從頭用到腳，裡面是萃取摩洛哥堅果油的精華成分添加，具有豐厚質地推抹起來相當絲滑，但卻很快就可以吸收，堅果香氣也很療癒，一上市就賣到缺貨。

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關鍵字：

按摩, 失眠, 舒壓, ilapothecary, 英草社, Melvita, MOROCCANOIL

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