亮・珠寶／心形首飾甜蜜放閃　小巧手鍊最好入門

▲FRED Pretty Women Precious玫瑰金雙環鑽石戒指（左起）178,200元，可變換式玫瑰金鑽石耳環110,000元，垂墜鑽石耳環110,000元。（圖／FRED提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

甜蜜心形珠寶不僅是送給情人的最佳選擇，也可作為寵愛自己的象徵符碼，法國珠寶品牌FRED全新Pretty Woman系列珠寶，即傳遞自由精神並強調穿搭樂趣，推出日常好搭配也好入手的心形手鍊，以及3款白金與玫瑰金項鍊、雙環戒指以及可變換佩戴方式的耳環，各自展現可愛或摩登氣息，滿足不同時尚風格的女性。





▲FRED Pretty Women Hardstone紅玉隨鑲鑽手鍊（左）68,200元，珍珠母貝和孔雀石鑲鑽手鍊70,700元。

FRED Pretty Woman系列新作中，最有趣的是心形雙環戒橫跨中指與無名指，從心形處延伸出一條鑲滿鑽石的優美線條，彷彿打開幸福之門，存在感強烈，相同設計也應用在耳環上，因其在耳垂兩側採用不同設計，既可以作針式耳環，又可以作吊墜式耳環，可隨心變換；此外，手鍊採鏤空「心心相印」設計，小愛心以玫瑰金打造，大愛心則鑲嵌紅玉髓、珍珠母貝和縞瑪瑙，或珍珠母貝和孔雀石，增添繽紛色彩。

▲蕭邦My Happy Hearts系列珠寶與丹寧裝完美搭配。（圖／蕭邦提供，以下同）

蕭邦（Chopard）則以可單獨佩戴或恣意疊搭為出發點，設計My Happy Hearts系列心形珠寶，除了一款玫瑰金戒指仍保留招牌的單顆滑動鑽石，其他款式的戒指、耳環與項鍊分別鑲嵌珍珠母貝、瑪瑙，小巧樣式盡顯甜蜜，作為日常貼身幸運珠寶恰恰好。

▲蕭邦My Happy Hearts系列符合倫理道德標準18K玫瑰金單顆滑動鑽石戒指（左）50,000元，珍珠母貝手鍊44,000元。

而談及幸運珠寶，不能錯過法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）經典的Alhambra幸運草系列，2006年起更結合心形、蝴蝶、葉子和星星圖案墜飾創作Lucky Alhambra系列手鍊與長項鍊，隔年再推出秀氣版的Sweet Alhambra珠寶，當中包括鑲嵌紅玉髓的小愛心手鍊，是進入品牌浪漫世界的最佳入門款。



▲梵克雅寶Sweet Alhambra紅玉髓心形手鍊，46,400元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

▲模特兒戴梵克雅寶Lucky Alhambra手鍊158,000元，12枚墜飾項鍊545,000元。