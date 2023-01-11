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職業魚販出書當作家得新人獎　誠品公布閱讀職人大賞名單

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▲誠品書店閱讀職人大賞。（圖／業者提供）

▲誠品書店公布閱讀職人大賞。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

2023年剛展開，民眾就在一月底遇到長達10天的春節連假，誠品也在近期發表閱讀職人大賞，供民眾在銷售排行榜外，有其他的閱讀職人推薦參考，讓長達10天假期想讀書消遣的民眾有更多選擇。

誠品書店每年均會發表年度銷售排行榜之外，也會針對旗下書籍進行閱讀職人票選選書，藉此推薦未排上銷量排行榜、但內容值得推薦給愛書人的書籍，近期也公布票選得獎名單，分為「年度最期待作家」、「年度新人」與「最佳說書人」等獎項。

▲▼兒童,閱讀,女孩,繪本。（圖／Unsplash）

「年度最期待作家」大獎由旅日台籍作家李琴峰奪得，得獎原因在於作品總能巧妙揉合各種性別、語言、文化等元素創作，《彼岸花盛開之島》一書中以中文、日文、台語及琉球語在小說中自創3種語言，文化底蘊深厚且開啟更多書寫的無限可能。

▲誠品書店閱讀職人大賞。（圖／業者提供）

▲誠品書店閱讀職人大賞。（圖／業者提供）▲誠品書店閱讀職人大賞。（圖／業者提供）

本業為魚販的林楷倫，則透過首部作品《偽魚販指南》，從自身職業道出家族樣貌、體悟人生百態，帶來許多意料之外的想法與苦澀，獲得年度新人獎；節目「書房裡的小旅行」中，謝哲青以主持人的「到不了的地方，就用閱讀來抵達吧」為理念，陪伴讀者悠遊浩瀚書海，也獲得最佳說書人獎。

▲誠品書店閱讀職人大賞。（圖／業者提供）

▲誠品書店閱讀職人大賞。（圖／業者提供）

「書店職人最想賣」獎項由《吉卜力電影完全指南》脫穎而出，打破兒時對系列動畫作品的刻板印象，書中詳盡的劇情解析，深刻體會其中關於成長的各種面貌，其實唯有在經歷生活以後，才能看出那些看似童趣的情節，原來都蘊含著我們與現實世界的拉扯；日本幽默繪本大師吉竹伸介的《逃離吧！腳就是用來跑的》則獲得「最想說服爸媽買」獎項。

▲誠品書店閱讀職人大賞。（圖／業者提供）

▲誠品書店閱讀職人大賞。（圖／業者提供）▲誠品書店閱讀職人大賞。（圖／業者提供）

金石堂日前也公布2022年TOP 20暢銷書與作家排行榜，由年年熱賣的《原子習慣》創下紀錄，連續2年奪得銷量冠軍；第二名則是因YouTuber「老高與小茉」介紹助攻，吸引民眾注意的《世界最神奇的24堂課》奪下；TOP 3則是金融商管知識交流平台「TMBA」共同創辦人愛瑞克的著作《內在原力》。

▲▼天母金石堂,書店,閱讀,書籍,文學,知識,學習。（圖／記者周宸亘攝）

▲金石堂日前也發表書籍排行榜。（圖／記者周宸亘攝）

關鍵字：

誠品閱讀職人大賞

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