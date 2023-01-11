躺平太久，天賦會被收走！克服擺爛氛圍的4個自救指南

記者李薇／綜合報導

軟爛的生活每個人都想要擁有，但現在有很多人經不起挫折，一點小事就滯留不前，不出門工作、不去上學、拒絕各種社交，長期躺平看似愉快美好，卻是「天賦全廢」的前哨戰，注意力無法集中、大腦反應遲鈍，甚至連身體機能都會退化，以下就分享幾個克服擺爛氛圍的方法，自救才能有機會逆襲。

1.每天花15分鐘紀錄

不管是用什麼方式，每天花15分鐘紀錄下今天快樂的事情，可以用寫的或是使用社群軟體記憶每一天，就當作是一個簡短的日記，當你在回顧你的過去時，會發現人生其實可以有很多美好回憶，能讓自己獲得正能量的同時，也是幫助自己集中注意力在思考細節。

2.控制睡眠

很多人都喜歡把睡覺當成日常休閒活動，雖然可以好好休息，但其實躺太久更容易感到疲憊、甚至更不想起來，因此建議自己每天只睡到8小時，假日可以多1到2小時午休，讓自己保持有精神的狀態，同時避免熬夜，養成早睡早起的好習慣。

3.減少手機使用

現代人做什麼幾乎都離不開手機，但長時間滑看社群軟體、八卦資料，真的對人生不會有任何改變或進步，不妨每天播15分鐘到半小時，拿來看書、自我學習，甚至用來運動、踏青都很好，從一點點時間慢慢減少滑手機的行為，可以讓自己收穫更多事情。

4.適當社交很重要

人是群體的動物，當然天天都應酬很累，但適度的與「正確的人」保持聯繫很重要，可以從對方身上獲得更多寶貴經驗，或是學習到以往不曾接觸過的領域，同時也可以透過交流溝通的過程中，刺激語言與大腦的運轉，才不會越來越退化。