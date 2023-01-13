柯佳嬿5個經典角色　《必娶》腹黑奪金鐘、《想見你》演技炸裂創顛峰

實習記者黃麗頻／綜合報導

剛過完38歲生日的「柯仙」柯佳嬿，凍齡的外表，讓不少粉絲直呼：「根本還是少女！」，而她在電視劇《想見你》中一人分飾兩角，精湛的演技創下演藝巔峰；出道至今，柯佳嬿累積許多膾炙人口的作品，一同來回顧她的5個經典角色吧！

＃《想見你》黃雨萱／陳韻如

紅極一時的懸疑愛情劇《想見你》，近期更推出電影版，精彩的劇情加上演員們精湛的演技，讓亞洲圈掀起一陣「想見你風」，其中柯佳嬿在劇中一人分飾兩角，坦然自信的黃雨萱和內向自卑的陳韻如；兩個天差地別的角色在劇中交錯，柯仙利用眼神等臉部細節的轉變，將同張臉裝載兩種靈魂分辨得清晰，更因此二度獲得金鐘最佳女主角的殊榮。

▲台劇《想見你》讓柯佳嬿再創演藝巔峰。（圖／中天提供）

＃《媽，別鬧了！》陳若敏

去年在Netflix上架的喜劇《媽，別鬧了！》集結各式大咖影星出演，柯佳嬿在劇中飾演深陷於「愛情泥沼」的陳若敏，不同以往的角色，這次的角色更有「渣男收割機」的稱號，柯仙利用憂鬱的神情與一頭邋遢的布丁頭，完美呈現陳若敏在愛情裡的卑微，此外，劇中更有許多「大恥度」的戲份，突破性的演出讓觀眾另眼相看！

▲柯佳嬿在劇中飾演深陷於「愛情泥沼」的陳若敏。（圖／翻攝自Netflix）

＃《小資女孩向前衝》沈杏仁

如果要說大家怎麼認識柯佳嬿，絕對不能少了這部浪漫偶像劇《小資女孩向前衝》，在劇中飾演初出社會的小資女孩「沈杏仁」，夢想能買下自己的房子，當老實單純的杏仁遇上「落難公子」秦子奇（邱澤 飾），碰撞出許多搞笑、魅力的火花；柯仙將沈杏仁的天真、刻苦詮釋的活靈活現，也憑藉沈杏仁一角進入觀眾的視野裡。

＃《必娶女人》蔡環真

讓柯佳嬿拿下第一座金鐘最佳女主角就是《必娶女人》！同時這也是她與邱澤第二次搭配，當時消息一出曾造成一時轟動；柯仙在劇中飾演視愛情如命的「蔡環真」，與天真單純的「沈杏仁」不同，蔡環真屬於一個帶點腹黑心機的女強人，在角色個性的轉換上，柯佳嬿不畏任何挑戰，表現十分亮眼，更一舉奪下金鐘最佳女主角的獎座。

＃《目擊者》徐愛婷

於2017年上映的犯罪驚悚電影《目擊者》，柯佳嬿在電影中飾演唯一生還者「徐愛婷」，即便戲份不多卻是至關重要的人物，作為一個藏有不可告人秘密的人，柯仙將徐愛婷的陰沉、疏離詮釋得惟妙惟肖，此外，在電影最後的殘影，讓人看得雞皮疙瘩掉滿地，不僅撐起整部電影的高潮，也讓觀眾看見不一樣的「柯佳嬿」。