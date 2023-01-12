過敏走開！藥師分享「抗敏3招」，肌膚乾癢、噴嚏鼻水別再來

▲過敏人注意！以下3重點快筆記。（圖／Pexels、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

春節連假即將到來，卻也讓過敏族迎來一連串夢靨，包括近來氣溫驟降、新春掃除揚起的灰塵毛絮及室內外溫差過大，都可能造成過敏人皮膚乾癢、噴嚏、流鼻水樣樣來。想要緩解過敏症狀，除了尋求醫療協助，提升自身免疫力及調節生理機能更是重要！屈臣氏專業藥師分享迎新春3大抗敏指南，讓大家從生活起居、飲食補充增強保護力。

#攝取好油抗發炎

過敏是身體發炎的一種現象，屈臣氏藥師提醒過敏族平時可以透過飲食攝取，補充富含Omega-3不飽和脂肪酸的食物，如鮭魚、鮪魚、核桃等優質油脂來源。而上班族因平時工作忙碌，恐無法均衡攝取營養，也可藉由魚油、藻油等保健食品來調整自身體質，維持人體正常生理機能。

#適時補充維他命

除了減少攝取易引發過敏反應的食物外，生活中更應注重飲食均衡，屈臣氏藥師貼心補充，過敏族及一般民眾皆應適時補充新鮮蔬果，如蘋果、芭樂、奇異果等富含天然維他命及植化素等水果，而攝取不足時，也可透過專業藥師建議，以適量保健品補足所需。

#補給營養調體質

此外，屈臣氏專業藥師也提到，如民眾想調理自身過敏狀況，也可適量攝取優酪乳、優格、菇類等食物來增添好菌及多醣體，又或是透過益生菌、靈芝飲等補給品，輔助營養補充，以維持正常代謝循環，幫助生理機能調節、提升保護力。