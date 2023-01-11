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朱智勛抵台DIOR羽絨衣搭休閒鞋帥翻！　泰國男神接力12日「現身機場大廳」

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▲朱智勛 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲韓星朱智勛曾演出《屍戰朝鮮》、《與神同行》等作品擁有高知名度。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

韓星朱智勛於今（11日）下午已經抵達桃園國際機場，一身DIOR行頭帥氣度十足，他低調走特殊通關，為了在13日晚間的DIOR台北101旗艦店開幕酒會上正式與粉絲們見面，同場嘉賓還有泰國男星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo），雙帥閃耀紅毯值得期待。

▲朱智勛 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲朱智勛 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲朱智勛機場造型來自DIOR 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲朱智勛 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲朱智勛 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲朱智勛行頭DIOR HIT THE ROAD灰色CD DIAMOND印花帆布背包、DIOR ESSENTIAL黑色緹花DIOR OBLIQUE羽絨外套。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

朱智勛稍早抵達桃園國際機場，選擇走貴賓通關，低調穿著DIOR ESSENTIAL黑色緹花DIOR OBLIQUE羽絨外套，搭配淡棕色磨砂革米色內裏休閒鞋，肩背DIOR HIT THE ROAD灰色CD DIAMOND印花帆布背包，造型休閒不失時尚感，即便帽子、口罩都戴好戴滿，深邃雙眸仍是自帶電力。

▲泰國男星Nattawin Wattanagitiphat陳立波將於12日來台 。

DIOR台北101旗艦店開幕酒會大咖雲集，飾演《Kinn Porsche黑幫少爺愛上我》的泰國男星Nattawin Wattanagitiphat陳立波也是重量級嘉賓之一，他將於明（12日）乘坐長榮航空BR2222班次，預計12：45pm抵達桃園國際機場，選擇從機場大廳入境，直接在第一時間就與粉絲們見面。

 ►《與神同行》朱智勛將來台！與「泰國新男神」周五現身DIOR活動

關鍵字：

朱智勛, DIOR, 活動, Nattawin Wattanagitiphat, 陳立波

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