fb ig video ETtoday search mobile

台中三井LaLaport 1／17首波40間店來了！阿卡將台中首發、饗食天堂將登場

>

▲三井台中lalaport。（圖／業者提供）

▲三井台中LaLaport即將對外試營運，目前正在整理周邊環境。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

三井在台首間LaLaport即將在1／17正式開門迎客，首波由南館40間品牌陪台中民眾過農曆新年，包括之前曾曝光的日本超人氣連鎖大型超市LOPIA、母嬰產品知名的阿卡將、GiGO的遊戲中心全是台中首落地！還有niko and ...、無印良品、GU與UNIQLO首間概念店也將登場，而館內唯一吃到飽餐廳「饗食天堂」、客美多咖啡與台隆手創館，也將於2月後陸續對外開幕。

▲三井台中lalaport。（圖／業者提供）

三井旗下在台灣首間LaLaport在台中先登場，業者表示，跟之前經營的Outlet形態不同，LaLaport主要以販售當季商品，且結合娛樂、購物與日常生活的元素，讓消費者可以「全家來逛整天」、「想到就來」的概念設計，故整體業種包括物販、餐飲、娛樂與提供按摩、美髮的服務型店鋪。預計1月首波南館有40間店舖試營運，僅剩吃到飽餐廳饗食天堂、名古屋連鎖咖啡店客美多，以及台隆手創館旗艦店會較晚開，而今年春天館內店舖營運比例可達90%。

▲三井lalaport台中。（圖／業者提供）

▲三井lalaport台中將於明年1／17試營運。（圖／業者提供）

▲三井lalaport台中。（圖／業者提供）

日本超人氣連鎖大型超市「LOPIA」為台灣首間店，以肉品專賣店起家的LOPIA，不僅提供自產自銷的香腸、火腿，更有新鮮的生鮮食品、PB商品等豐富多樣化的食材，此外更設有吧檯廚房，提供各項肉類料理與新鮮的海鮮丼，且在日本總是一位難求的鮮肉割烹「黑泉」，也將完整遷移台灣。

▲三井lalaport台中。（圖／業者提供）

▲三井lalaport台中。（圖／業者提供）

另一間全台獨家則是在日本擁有約200家店舖的遊戲中心「GiGO」，店內主要提供夾娃娃機和兒童卡片機等遊戲機台的相關娛樂。

▲三井lalaport台中。（圖／業者提供）

已在台灣經營的品牌也有獨家店型，讓消費者有全新的購物感受，包括超過400坪空間、規劃13大主題專區如日本文化限定主題區、輕露營區、寵物區、科技運動體驗區等的台隆手創館旗艦店，還有niko and ...也設置全台最大規模店，首次導入以往沒有販售過的大型家具與獨家限定販售的生活雜貨系列。

▲三井lalaport台中。（圖／業者提供）

▲三井lalaport台中。（圖／業者提供）

▲三井lalaport台中。（圖／業者提供）

而媽媽們最期待的阿卡將本舖，也首度進駐台中，因為比台北店規模更大，還獨家設置「微笑活動室」，能舉辦媽媽教室及各種嬰兒活動，提供待產・育兒相關資訊及知識交流，提供更深化的購物體驗。另外「伊甸視障按摩」也以健康喜樂的全新形象進駐，提供更溫馨的舒適氛圍。

▲三井lalaport台中。（圖／業者提供）

無印良品也進駐LaLaport台中門市，賣場面積超過500坪，將成為台中地區最大店舖。除了販售服飾、家具、家用品、美妝小物與文具食品等，也將以「食育良方」為主題，打造台中最大「良品市場」，同時加入「木育廣場」與「Open MUJI」等區域的規劃，讓顧客有更多與人交流互動的場域空間。

▲三井lalaport台中。（圖／業者提供）

GU與UNIQLO則聯手打造台灣首次登場的「生活美學概念店」，是無隔閡的全新雙品牌店舖型態，GU更全新推出名額限量的「時尚顧問預約服務」，提供粉絲專屬的穿搭指南，1／17至1／19有限時三天推出開幕慶活動，冬季熱賣款HEAT PADDED夾層外套、男裝西裝外套現折500元；舒適百搭的男裝休閒上衣、女裝短版休閒上衣，以及男女裝「休閒束口褲、童裝超彈性緊身褲系列特價390元。

▲三井台中lalaport。（圖／業者提供）

搶先對外試營運的南館美食街，分別位於一樓與地下一樓，包含以新業態方式進駐的麵食品牌「堂NOODLE」、泰式料理「Siam siam Express」、提供道地的印度料理「盛食咖哩」等。以及台中獨家的「KALDI COFFEE FARM」「Dr.Origins達橙生活館」等。甜品類則有首次進駐商場的「旅禾泡芙之家」、超爆餡的文青車輪餅及愉悅系茶飲的「青畑九號 x 蔦日子」、「Haagen-Dazs」、「Mister Donut」等甜品點心店。

► 90%準！對方若丟出4種LINE訊息　代表「想跟你進一步交往」

關鍵字：

三井, LaLaport, 台中, 開幕, 試營運

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

超看「第一印象」星座Top 3！　冠軍不靠日久生情，一眼定生死

超看「第一印象」星座Top 3！　冠軍不靠日久生情，一眼定生死

最擅長隱藏情緒的3大星座！Top 1想維持優雅形象，總是微笑示人

最擅長隱藏情緒的3大星座！Top 1想維持優雅形象，總是微笑示人

迪麗熱巴「發熱衣外穿」也這麼好看！貼身面料「勒肚」撇懷孕風波

迪麗熱巴「發熱衣外穿」也這麼好看！貼身面料「勒肚」撇懷孕風波

超適合婚姻的三大星座！TOP 1做得比說得多，認真又能幹是優質對象 趙麗穎肉肉消失！霽藍色禮服大露性感鎖骨＋直角肩　一轉身美背讓網友都戀愛 90%準！對方若丟出4種LINE訊息　代表「想跟你進一步交往」 安格斯12星座一周運勢1／9-1／15　金牛荷包要顧、摩羯多采多姿 Lisa新造型甜成「人間水蜜桃」！　中空胸下全是腿逆天比例曝 台中三井LaLaport 1／17首波40間店來了！阿卡將台中首發、饗食天堂將登場 剛決定交往別做5件事　避免兩人關係越來越走鐘

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面