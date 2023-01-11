台中三井LaLaport 1／17首波40間店來了！阿卡將台中首發、饗食天堂將登場

▲三井台中LaLaport即將對外試營運，目前正在整理周邊環境。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

三井在台首間LaLaport即將在1／17正式開門迎客，首波由南館40間品牌陪台中民眾過農曆新年，包括之前曾曝光的日本超人氣連鎖大型超市LOPIA、母嬰產品知名的阿卡將、GiGO的遊戲中心全是台中首落地！還有niko and ...、無印良品、GU與UNIQLO首間概念店也將登場，而館內唯一吃到飽餐廳「饗食天堂」、客美多咖啡與台隆手創館，也將於2月後陸續對外開幕。

三井旗下在台灣首間LaLaport在台中先登場，業者表示，跟之前經營的Outlet形態不同，LaLaport主要以販售當季商品，且結合娛樂、購物與日常生活的元素，讓消費者可以「全家來逛整天」、「想到就來」的概念設計，故整體業種包括物販、餐飲、娛樂與提供按摩、美髮的服務型店鋪。預計1月首波南館有40間店舖試營運，僅剩吃到飽餐廳饗食天堂、名古屋連鎖咖啡店客美多，以及台隆手創館旗艦店會較晚開，而今年春天館內店舖營運比例可達90%。

▲三井lalaport台中將於明年1／17試營運。（圖／業者提供）

日本超人氣連鎖大型超市「LOPIA」為台灣首間店，以肉品專賣店起家的LOPIA，不僅提供自產自銷的香腸、火腿，更有新鮮的生鮮食品、PB商品等豐富多樣化的食材，此外更設有吧檯廚房，提供各項肉類料理與新鮮的海鮮丼，且在日本總是一位難求的鮮肉割烹「黑泉」，也將完整遷移台灣。

另一間全台獨家則是在日本擁有約200家店舖的遊戲中心「GiGO」，店內主要提供夾娃娃機和兒童卡片機等遊戲機台的相關娛樂。

已在台灣經營的品牌也有獨家店型，讓消費者有全新的購物感受，包括超過400坪空間、規劃13大主題專區如日本文化限定主題區、輕露營區、寵物區、科技運動體驗區等的台隆手創館旗艦店，還有niko and ...也設置全台最大規模店，首次導入以往沒有販售過的大型家具與獨家限定販售的生活雜貨系列。

而媽媽們最期待的阿卡將本舖，也首度進駐台中，因為比台北店規模更大，還獨家設置「微笑活動室」，能舉辦媽媽教室及各種嬰兒活動，提供待產・育兒相關資訊及知識交流，提供更深化的購物體驗。另外「伊甸視障按摩」也以健康喜樂的全新形象進駐，提供更溫馨的舒適氛圍。

無印良品也進駐LaLaport台中門市，賣場面積超過500坪，將成為台中地區最大店舖。除了販售服飾、家具、家用品、美妝小物與文具食品等，也將以「食育良方」為主題，打造台中最大「良品市場」，同時加入「木育廣場」與「Open MUJI」等區域的規劃，讓顧客有更多與人交流互動的場域空間。

GU與UNIQLO則聯手打造台灣首次登場的「生活美學概念店」，是無隔閡的全新雙品牌店舖型態，GU更全新推出名額限量的「時尚顧問預約服務」，提供粉絲專屬的穿搭指南，1／17至1／19有限時三天推出開幕慶活動，冬季熱賣款HEAT PADDED夾層外套、男裝西裝外套現折500元；舒適百搭的男裝休閒上衣、女裝短版休閒上衣，以及男女裝「休閒束口褲、童裝超彈性緊身褲系列特價390元。

搶先對外試營運的南館美食街，分別位於一樓與地下一樓，包含以新業態方式進駐的麵食品牌「堂NOODLE」、泰式料理「Siam siam Express」、提供道地的印度料理「盛食咖哩」等。以及台中獨家的「KALDI COFFEE FARM」「Dr.Origins達橙生活館」等。甜品類則有首次進駐商場的「旅禾泡芙之家」、超爆餡的文青車輪餅及愉悅系茶飲的「青畑九號 x 蔦日子」、「Haagen-Dazs」、「Mister Donut」等甜品點心店。