Jennie純欲系妝容必Pick它！Jisoo草莓牛奶唇可愛又粉嫩

記者李薇／台北報導 圖／sooyaaa__ IG、herabeauty_official IG、heybiblee IG

女星們的穿搭單品總是吸引人擁有，尤其是彩妝小物，只要花點小錢就有明星同款，難怪讓人欲罷不能！以下就盤點3款人氣女星的精緻唇色，包括Jisoo、Jennie、李聖經都曾擦過的幾支唇彩，不只是質地絲滑得沒話說，色選更是時髦爆棚。

＃Jisoo 迪奧癮誘粉漾潤唇膏 #031 草莓紅，售價1350元

日前在世界巡演的Jisoo行程馬不停蹄，全世界飛來飛去，只要一有空她就會在社群上分享近況，之前在巴黎表演時，就PO了一張後台照，她拿著愛用的新唇色美美自拍，可愛粉嫩的草莓牛奶色，塗起來滋潤保濕又有淡雅色澤，連表演也不忘呵護嫩唇，簡直女星模範。

＃Jennie HERA性感裸唇膏 #356

「人間香奈兒」Jennie的厭世貓顏受到大批粉絲喜愛，每次在社群分享穿搭美容的訊息，立刻都會引爆搶貨潮，堪稱是「帶貨女王」！想要跟她一樣擁有純欲系妝容，HERA最新的性感裸唇膏絕對要Pick，擦起來自然有光澤的透明感，輕鬆打造無唇紋的飽滿唇妝，看起來超級誘人。

＃李聖經 香奈兒超炫耀精萃唇膏＃844，售價1780元

很久沒出來放火的李聖經雖然最近戲劇作品不多，但在時尚圈可是超活躍，積極拍攝許多時尚大片，日前更是把一頭長髮全都燙捲，細小波浪製造出蓬鬆髮量，最吸引目光的就是那明亮的桃紅色豐唇，優雅又性感，不僅帶有細緻水光，超強顯色度一次就飽和，還能明亮膚色。