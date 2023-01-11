星巴克情人節系列蜂蜜奶色甜甜噠　詩特莉永生花走浪漫風

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克節慶系列一向都跑得很前面，近期在春節假期來臨前搶先曝光西洋情人節系列，不以傳統粉色為主題，而是採用淡淡金黃療癒的蜂蜜色，加上療癒的奶油色，搭配許多點心造型，讓「甜度」絕對不減，也能在情人節後甜甜用沒問題，好啦要粉紅色也有Stanley聯名款跟馬克對杯，想放閃招桃花也很可以！

▲星巴克在春節前推出西洋情人節系列商品。（圖／業者提供）

星巴克情人節新品以BUTTER TOGETHER為主題，將甜蜜蜂蜜、滑順奶油，加上交疊手勢的美味蝴蝶結麵包，展現這一季融化彼此的設計風格，把化不開的甜蜜愛戀心意變成可愛符號，不想高調放閃也能甜甜用。

此外還推出兩款在地限定開發的提袋，「心心相繫扭結提袋」提把用可愛的扭結造型設計，帶來俏皮及趣味，並延續甜蜜蜂蜜與滑順的奶油黃色系，明亮愉悅；「心心相印網布提袋」則以網布及帆布材質拼接而成，正反二面加上浪漫的愛心造型相互呼應，小閃一下。

若還是想要粉紅泡泡過節的各位，星巴克開年的Stanley聯名系列選用甜心寶貝粉色，可是少見的柔情風格，包括不鏽鋼TOGO冷水杯、各式不鏽鋼杯以及首次推出的不鏽鋼彈蓋瓶等共6款新品，提供多種用途選擇，馬克杯部分還有愛戀馬克杯，要大方放閃選它準沒錯，情人節系列於1／11正式上市。

Aunt Stella詩特莉今年首度推出情人節限定禮盒「Love Letter 永生花禮」，以最能代表愛情的玫瑰永生花搭配經典手工餅乾，採用九宮格設計，中央放置粉色系永生玫瑰花，環繞的三色愛心與多種口味手工餅乾，則為這份愛情點綴甜蜜氛圍，口味包含白色香草愛心、粉色紅麴愛心、黑色巧克力愛心、你儂我儂的季節限定草莓核桃捲心、以及多款經典口味。而九宮格木盒也可當收納盒使用，售價1,314元，預計1／14開賣。