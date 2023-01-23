日網超夯心理測驗「水族館先看哪個動物」　秒揭愛情觀和渴望

編輯／Molly 圖／翻攝自googirl官網

每個人對於愛情都有自己的憧憬和在意的「點」，有的人希望另一半很可靠，能互相成長，也有人總被與自己相差很多的人吸引，你又渴望著什麼樣的愛情呢？日本網站「googirl」就有一篇心理測驗在網上爆紅，從選擇水族館約會想先看哪一種動物，就能看出你的愛情觀和隱藏在內心深處對愛情有什麼渴望。

【問題情境】

如果你跟戀人到水族館約會，你第一個會想先看什麼？

A.水母



B.海豚表演



C.企鵝



D.熱帶魚

【選擇解析】

A.水母



漂浮在光線較暗空間的水母有著神秘魅力，如果你想跟另一半先看水母，代表你對激情和性事比起大多數人更為好奇和感興趣，對於和另一半能一起享受性生活有著強烈希望。

但是這類型的人平時比較害羞，也不擅長耍浪漫，不太敢表現出如此大膽的一面，有時不妨可以利用性感內衣或香氣來增強你的性感魅力。

B.海豚表演



海豚表演是很有看點的動態活動，在每一間水族館中都是很受歡迎的項目，如果你想優先看海豚表演，代表你在愛情中會把另一半看成能互相協力攜手的「夥伴關係」。

在你的理想情況下，希望兩人之間的關係應該是平等公正，能互相截長補短，彼此相互支持、互補對方的不足，共同成長，增進彼此的生活。因此你在選擇戀愛對象時，對方是否可靠是最重要的。

C.企鵝



可愛的企鵝總能撩起人想要疼愛的心，如果你在水族館中比起魚類更想看企鵝，代表你在戀愛關係裡，喜歡尋找與自己非常不同的另一半，你常會被與你相差很多、感覺是不同世界的人所吸引，例如年紀相差大的另一半或是異國戀。

這類型的人會認為，兩個差異很大的人慢慢走近彼此、成為伴侶的過程，會讓你感受到戀愛的美好，透過愛情，你更能以寬容的心去接納包容另一個人。

D.熱帶魚



五顏六色的熱帶魚，看起來就像是閃閃發光的珠寶飽食一樣，如果你想先看到這些鮮豔多彩的魚兒們，代表你擁有純真的魅力，即使長大後也不會失去如孩子般的童真率性性情。

你理想中的戀愛，彼此要是全心全意的，像是跟兒時一起長大的青梅竹馬結婚，或是能跟初戀走到最後的專一愛情。對你來說，愛情中最重要的不是能否享樂、互相打鬧或地位高低，而是能找到在心靈上彼此吸引、契合的靈魂伴侶。