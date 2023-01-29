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保養品塗多不一定好！皮膚科醫師大推「3步驟極簡護膚法」

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▲▼ 皮膚科醫師推極簡護膚法 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲保養品塗的多不一定就能有好肌膚。（圖／翻攝IG@haeny_gram、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導

女生為了愛美、擁有好肌膚，花大錢買保養品，每天塗塗抹抹都不嫌累，但為何保養品越塗越多，肌膚卻不見得跟著變好？原因可能就出在你塗得太多了，反而造成肌膚負擔。

哈佛醫學院皮膚科醫師Abigail Waldman分享，只要掌握好肌膚保養的關鍵，就算只做幾個簡單保養步驟，也能幫助改善肌膚損傷並且減緩肌膚老化，她更提出一套3步驟的極簡保養流程，超簡單保養法連男生都能輕鬆完成。

1.清潔

做好清潔絕對是所有保養最基本也不能省的一步，除了選擇成分溫和的清潔產品，清潔頻率、方式也要依照個人膚質膚況做調整，比如乾性膚質的人，一天用一次洗面乳就好，早上以清水洗臉即可，一般膚質或油性肌膚則可一天兩次，且洗臉的時間也不宜太長，大約20秒或唱兩次《生日快樂歌》的時間即可。

另外，建議不要使用臉部磨砂膏或去角質產品，容易刺激肌膚，導致泛紅、起疹、乾燥或色素沉澱。

2.保濕

清潔後，要在肌膚濕潤時儘快塗上保濕產品，保濕乳液或乳霜都可以，保濕產品建議可選擇含有像是透明質酸、菸鹼醯胺、乙醇酸、角鲨烯、維生素C、壬二酸（又稱杜鵑花酸）等成分的產品。另外，除了臉部肌膚，也別忘記身體肌膚的保濕，同樣在清潔後塗抹保濕身體乳即可。

3.一定要塗防曬

最後，不論春夏秋冬、晴天或雨天，一定都要記得擦防曬產品，建議防曬係數至少選SPF30以上。皮膚老化有70%的原因都是紫外線造成的，做好防曬可大幅減少日曬帶來的老化影響，還能幫助防止肌膚變得暗沉、冒斑點、變粗糙，保濕＋防曬都做好，能有更好的養護肌膚效果。

關鍵字：

保養, 護膚, 極簡, 極簡保養, 秘訣, 方法, 步驟, 皮膚科醫師, 醫生, 建議

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