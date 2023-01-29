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蔡康永8大金句幫你擺脫心累！「很多事，沒有反應是最高級的反應」

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▲▼ 蔡康永金句 。（圖／翻攝蔡康永ＩＧ）

▲蔡康永總能一針見血點出盲點，讓人瞬間豁然開朗。

編輯／Molly　圖／翻攝蔡康永IG

有些人生活中容易受人影響、在意的事情太多了，覺得自己很努力付出、盡力處理所有事，但事情總不如自己所想，而經常感到心力交瘁，身心俱疲。言詞犀利、總能突破盲點的蔡康永針對這類問題，說過不少一針見血又兼具幽默的看法，以下盤點他的8大人生金句，或許能讓你放下心中大石，豁然開朗。

▲▼ 蔡康永人生金句 。（圖／翻攝IG）

＃不用老是想溝通。一般接觸的人，要把事辦成，交涉就好了。溝通是要互相了解想法，這太麻煩了、也根本做不到。重要的人才溝通，一般的人交涉就好啦。


＃值得笑的時候不笑，值得哭的時候不哭，都是一次損失。就算下一次還有機會笑或哭，那都是另外一件事了。


＃忙，是因為要處理很多事。但很多事，只應該被忽略，不值得被處理。練習忽略，少忙一點吧。

▲▼ 蔡康永人生金句 。（圖／翻攝IG）

＃鳥沒有被別的鳥了解，照樣飛；樹沒有被別的樹了解，照樣長。被了解是很幸運，但不被了解，也是該飛就飛、該長就長。


＃我們對自己的時間，要非常計較。因為只有靠我們自己了。別人是不會把我們的時間當回事的。

▲▼ 蔡康永人生金句 。（圖／翻攝IG）

＃有些人，既不必原諒，也不必不原諒，單純只是，不再有心力花在他們身上。


＃有陌生的新朋友，可以向對方主動表達關心三次，過了三次，對方仍沒有回過頭來關心你一次的，依然只顧著他自己的，應該就可以先擱到一邊了。

▲▼ 蔡康永人生金句 。（圖／翻攝IG）

＃隨便什麼東西別人塞到我們嘴裡，我們都要嚼一嚼嗎？我們沒這麼蠢吧？那為什麼隨便什麼事情，我們聽了都要有反應？都要有意見？對很多事，沒有反應，是最高級的反應。
 

關鍵字：

蔡康永, 金句, 人生, 心累

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