90年代超模塔嘉娜帕迪茲癌逝　群模曬照哀悼

▲德國超模塔嘉娜帕迪茲（左）是傳奇設計師卡爾拉格斐的御用模特兒，如今兩人在天堂相會。（圖／翻攝tatjanapatitz IG）

記者陳雅韻／綜合報導

國際時尚圈近日不平靜，去年12月29日英國「龐克教母」Vivienne Westwood（薇薇安魏斯伍德）於倫敦辭世，享壽81歲，今再傳出悲傷消息，90年代叱吒時裝伸展台的德國超模塔嘉娜帕迪茲（Tatjana Patitz）昨因乳癌病逝於美國加州，享年56歲，她同期的超模好友辛蒂克勞馥、法國前第一夫人卡拉布尼都在IG曬照哀悼，願她摯愛的兒子與家人能保重。

▲攝影師Peter Lindbergh拍攝的Versace經典照中網羅90年代最紅的超模，當中包括塔嘉娜帕迪茲（左二）。（圖／美聯社）

出生德國的塔嘉娜帕迪茲，幼年時舉家搬到瑞典，17歲她以馬術選手之姿加入著名的模特兒經紀公司Elite，獲得機會到巴黎試鏡，但她長達一年完全沒有接到任何工作，直到同為德國籍的已故傳奇攝影師Peter Lindbergh發掘她自然美感，助她登上時尚雜誌《VOGUE》，聲勢大好之際，她於1987年搬到洛杉磯，與英國「黑珍珠」娜歐咪坎貝爾、辛蒂克勞馥、模琳達伊凡吉莉絲塔、克莉絲蒂杜靈頓、克勞蒂亞雪佛開啟超模時代。

▲已故攝影師Peter Lindbergh是塔嘉娜帕迪茲（背景照右二）模特兒生涯的貴人。（圖／美聯社）

相較於同期超模，塔嘉娜帕迪茲較早淡出時尚圈，她享受大自然、熱愛動物，加上2004年生下寶貝兒子，重心移往家庭。40歲時她出版自傳，即透露她對美麗的看法「我相信優雅地衰老，因為美麗是散發出來的東西，我們都擁有它並與自己和睦相處」，她也經常在IG分享生活照與過往擔任模特兒所拍的美照，但近5個多月未有更新，未料再有她的消息竟是因病離世，令粉絲與親友不捨。

▲塔嘉娜帕迪茲的美麗倩影永存粉絲與親友心中。（圖／翻攝tatjanapatitz IG）

