新春禮盒Nespresso正紅極旺　TWG金兔迎新帶點潮

記者蔡惠如／綜合報導

春節假期即將來臨，今年迎向首個疫情後的新年，走春拜訪親友儀式需求感大增，Nespresso、TWG、KitKat也推出新年專屬禮盒，讓民眾訴說內心祝福之意，每個品牌都有各自詮釋新春的意念風格，仔細端詳也能看出興味。

▲鴻兔迎春開運咖啡禮盒，價值2,790元，特價2,280元。（圖／各業者提供）

Nespresso耶誕節與Pierre Hermé限量聯名系列被搶光，接下來春節系列也將登場，維持一貫大紅大氣包裝外型，豪氣的10款Original系列、或Vertuo 8款經典咖啡膠囊身在其中的「鴻兔迎春開運咖啡禮盒」也上市，加上銀色質感的NOMAD TOUCH隨行咖啡杯及新春好運刮刮卡，有機會刮中價值近萬元的VERTUO NEXT尊爵款咖啡機，或是價值8,930元的Barista 咖啡大師調理機等，過年送好送滿現底氣。「鴻兔迎春開運咖啡禮盒」新春特價2,280元；Vertuo禮盒特價2,380元。

▲Vertuo版有8款咖啡膠囊，價值2,940元，特價2,380元。

TWG Tea推出2023兔年限定「茶宴派對茗茶」，「2023甜蜜春季套餐」與「甜蜜春季茶香馬卡龍」系列，栩栩如生的金兔蹦跳象徵好運到來，奢華金紅色點綴於青翠茶罐，外觀跳脫傳統年節賀禮風格，展現品牌活潑卻又不失大器的特質。此款TWG Tea 盛品系列的調配茶以質潤細膩的綠茶為基底，融入柔和香草及莓果香甜風味，單罐售價1,430元。

全球最會賣巧克力的KitKat，針對農曆新年推出「KitKat幸運兔威化巧克力」系列，特別將巧克力外型設計為應景的可愛兔兔、搭配換上2款超萌限定春節喜氣包裝，此次為首次結合華人春節推出的生肖系列，創作出「幸運福兔」造型，表情俏皮超討喜，隨便打卡就很有話題，單款售價45元，讓你隨時擁有小確幸。