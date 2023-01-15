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Jennie最愛彩虹熊推獨家聯名　羊毛衣、補丁針織外套根本可愛天花板

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實習記者黃麗頻／綜合報導

美國人氣卡通Care Bears日前與選物平台Rong Rong Selection授權合作，除了即將席捲全台，更帶來一系列以「Sweet Holiday」為主題的獨家商品，希望藉由這療癒的小熊們，一起感受生活裡的甜蜜幸福感！

▲Care Bears登台推獨家聯名。（圖／品牌提供）

▲美國人氣卡通Care Bears登台推獨家聯名。（圖／品牌提供，下同）

誕生至今40年已久，Care Bears仍擁有超高人氣，從動畫電影到絨毛玩偶周邊再到服飾商品，全都深受全球許多粉絲的喜愛與支持，在BLACKPINK與賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）的合作單曲《Ice Cream》的 MV 中，只見Jennie身穿熊熊印花裝，甚至還抱著熊熊一起入鏡，可見彩虹熊熊們的魅力無法擋。

▲Jennie在《Ice Cream》的MV中身穿熊熊印花裝。（圖／翻攝自YouTube／BLACKPINK）

▲Jennie在《Ice Cream》的MV中身穿熊熊印花裝。（圖／翻攝自YouTube／BLACKPINK）

於1982年登場的Care Bears是一群充滿愛心、關懷他人又喜愛分享的彩虹熊熊們；此次聯名商品，以經典款熊熊作為設計靈感，打造一系列超療癒又時尚的服裝與配件，包含連帽衛衣、喀什米爾羊毛衣、針織外套以及馬克杯等生活用品，萌度爆表，絕對是可愛界的天花板！

▲Care Bears登台推獨家聯名。（圖／品牌提供）

▲Care Bears登台推獨家聯名。（圖／品牌提供）

▲此次聯名以「Sweet Holiday」為主題，絕對是可愛界的天花板！（圖／品牌提供，下同）

除了有眾多聯名商品，購買指定商品將加贈超可愛造型悠遊卡，數量有限，送完為止；此外，Rong Rong Selection選品店特別推出展示間陳列獨家限量商品，讓喜愛Care Bears的朋友一起進入熊熊們的夢幻世界！

▲Care Bears登台推獨家聯名。（圖／品牌提供）

日前Converse與韓國潮牌「Ader Error」推出聯名商品，以「The new is not new」打造全新理念，為經典鞋款Chuck 70和SHAPES服飾系列注入新生機，標誌性的拼接風格及吸睛的配色，懷舊又時髦，「Converse X Ader Error」全系列將於1月12日於全台指定門市獨家販售。

關鍵字：

Care Bears, Jennie, Rong Rong Selection

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