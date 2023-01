Jennie最愛彩虹熊推獨家聯名　羊毛衣、補丁針織外套根本可愛天花板

實習記者黃麗頻/綜合報導

美國人氣卡通Care Bears日前與選物平台Rong Rong Selection授權合作,除了即將席捲全台,更帶來一系列以「Sweet Holiday」為主題的獨家商品,希望藉由這療癒的小熊們,一起感受生活裡的甜蜜幸福感!

▲美國人氣卡通Care Bears登台推獨家聯名。(圖/品牌提供,下同)

誕生至今40年已久,Care Bears仍擁有超高人氣,從動畫電影到絨毛玩偶周邊再到服飾商品,全都深受全球許多粉絲的喜愛與支持,在BLACKPINK與賽琳娜戈梅茲(Selena Gomez)的合作單曲《Ice Cream》的 MV 中,只見Jennie身穿熊熊印花裝,甚至還抱著熊熊一起入鏡,可見彩虹熊熊們的魅力無法擋。

▲Jennie在《Ice Cream》的MV中身穿熊熊印花裝。(圖/翻攝自YouTube/BLACKPINK)

於1982年登場的Care Bears是一群充滿愛心、關懷他人又喜愛分享的彩虹熊熊們;此次聯名商品,以經典款熊熊作為設計靈感,打造一系列超療癒又時尚的服裝與配件,包含連帽衛衣、喀什米爾羊毛衣、針織外套以及馬克杯等生活用品,萌度爆表,絕對是可愛界的天花板!

▲此次聯名以「Sweet Holiday」為主題,絕對是可愛界的天花板!(圖/品牌提供,下同)



除了有眾多聯名商品,購買指定商品將加贈超可愛造型悠遊卡,數量有限,送完為止;此外,Rong Rong Selection選品店特別推出展示間陳列獨家限量商品,讓喜愛Care Bears的朋友一起進入熊熊們的夢幻世界!

日前Converse與韓國潮牌「Ader Error」推出聯名商品,以「The new is not new」打造全新理念,為經典鞋款Chuck 70和SHAPES服飾系列注入新生機,標誌性的拼接風格及吸睛的配色,懷舊又時髦,「Converse X Ader Error」全系列將於1月12日於全台指定門市獨家販售。