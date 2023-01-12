ROSÉ肚兜裝美背纖腰看光光　大膽戴Tiffany珠寶唱跳

▲ROSÉ在曼谷演唱會穿上海服裝品牌SHUSHU/TONG性感的花卉裝，搭配Tiffany Lcok鑲鑽手環。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓夯團Blackpink亞洲巡迴演會啟動，首站從團員Lisa的家鄉泰國曼谷開始，ROSÉ深刻感受到粉絲們的熱情，連po數張後台辣照與可愛自拍照感謝歌迷支持，當中一套是她穿上海服裝品牌SHUSHU/TONG花卉裝，猶如肚兜的設計讓她香肩、美背、纖腰與玉腿全都露，性感逼人，她不忘戴上Tiffany & Co.最新的Lock手環，當最稱職的代言人。

▲Tiffany Lock 18K金與白金鑲鑽手環，415,000元。（圖／Tiffany提供）

雖然在舞台上又唱又跳，ROSÉ為求造型亮眼吸睛，依然戴上價值415,000元的Tiffany Lock 18K金與白金鑲鑽手環，此款以鎖扣發想的手還配備創新的旋轉機制安全無虞，讓她安心戴上陣，而一襲女人味十足的花卉裝，她還搭配帥氣的Dr. Martens馬汀靴，創造衝突美感。

▲ROSÉ穿Dr. Martens靴帥氣有型。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

ROSÉ另一套粉金配色的露肚舞台裝，同樣青春俏麗，她對著鏡子自拍時，穿著同系列服裝的Lisa與Jennie也在她身後唱跳，模樣可愛極了，也展現團員們緊密的姊妹情。

▲ROSÉ在演唱會後台自拍，Lisa與Jennie也一起擺pose。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）