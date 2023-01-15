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2023兔年限定包應景又軟萌！Chloé美樂蒂水桶包太Q、LOEWE粉嫩兔耳必收

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文／美人圈

2023農曆兔年即將到來，各大品牌也紛紛推出最新兔年限定包款，包括BURBERRY鬆飲兔耳包、MOSCHINO的兔巴哥刺繡包、LOEWE超萌兔耳包等，每一款都萌到不行。這篇幫各位盤點2023年12大品牌的兔年限定系列，新的一年快換上一顆紅紅火火的限定新包，最萌最可愛的兔兔包必須擁有！

2023「兔年限定包款」

1：BURBERRY 兔年新春系列

為歡慶兔年，BURBERRY推出2023兔年新春系列，其中LOLA包煥新推出黑色皮革款和柔軟白色針織款，以鬆軟兔耳刺繡點綴TB專屬標識細節，不管是白色還是黑色都超耐看又好搭配，兔年背上真的既應景又時尚！

2023「兔年限定包款」應景又軟萌！MOSCHINO、Chloé限定聯名款，LOEWE少女兔包粉嫩必收

▲BURBERRY兔年新春系列。（圖／BURBERRY，下同）

2023「兔年限定包款」應景又軟萌！MOSCHINO、Chloé限定聯名款，LOEWE少女兔包粉嫩必收

2：MOSCHINOｘ兔巴哥 農曆新年膠囊系列

MOSCHINO為慶祝兔年春節的到來，攜手「兔巴哥」推出農曆新年膠囊系列，包括裝飾著人造毛皮兔耳朵的MOSCHINO經典機車包，長長的毛絨兔耳朵看起來超療癒；兔巴哥兔頭造型包則以動感又討喜的呈現手法，為商品注入了生動的活潑氣息。

2023「兔年限定包款」應景又軟萌！MOSCHINO、Chloé限定聯名款，LOEWE少女兔包粉嫩必收

▲（左）兔耳朵機車包，NT$67,300、（右）兔巴哥造型包，NT$38,800。（圖／MOSCHINO，下同）

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▲（右）托特包，NT$38,300。

3：CHARLES & KEITH 迪士尼《動物方城市》聯名系列

小資女們的平價愛牌也出兔兔包了！CHARLES & KEITH今年聯手迪士尼，以《動物方城市》故事主角哈茱蒂為靈感，推出一系列兔兔造型的鞋包款。首推這款靈活小巧的「兔耳翻蓋手提包」，結合兔耳壓扣與細節滿滿的金屬墜鍊，既可愛又少女心的紫丁香與黑色的配色超吸睛！

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▲兔耳翻蓋手提包，NT$2,990。（圖／CHARLES & KEITH，下同）

不僅有《動物方城市》聯名系列包款，CHARLES & KEITH更特別推出2023兔年限定的「珍珠玉兔」及「前兔似錦」系列，以歡快的開心果綠和甜美的草莓粉做為系列主色，結合應景的白兔鉚釘、珍珠提把與別緻的毛呢材質，推出超人氣的腋下包款和手提方包！

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▲兔子鉚釘毛呢手提包，NT$2,990。

「前兔似錦」系列則將手繪兔子圖案融合傳統的水墨元素，愉悅的色彩和熱鬧的圖樣，走春拜年背上絕對是全場最亮麗焦點！

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▲前兔似錦腋下包，NT$3,190。

4：LOEWE 兔年新春系列

LOEWE也跟上2023兔年新春潮流，推出超多款超療癒的可愛兔兔包款！這款Nappa小牛皮革Hammock Nugget兔子手袋，繽紛的糖果色系配上手袋兩側模仿吊床的包身，大大的兔耳朵在頂部打結，長長耳朵上還印有LOEWE壓紋，超可愛的小巧外型適合喜歡小包的姊妹們收藏！

2023「兔年限定包款」應景又軟萌！MOSCHINO、Chloé限定聯名款，LOEWE少女兔包粉嫩必收

▲（左）兔子羊毛肩背包，NT$66,000、（右）小牛皮革Hammock Nugget兔子手袋，NT$108,000。（圖／LOEWE，下同）

這款有著絨球兔尾巴的Nappa小牛皮革兔子手袋，立體兔子造型可愛又吸睛；編織款的LOEWE手袋以水桶包的輪廓，同樣結合了兔子的頭部與兔耳造型，還有療癒的絨球尾巴和小牛皮皮帶封口，超應景的兔兔造型肯定是今年的必收包款！

2023「兔年限定包款」應景又軟萌！MOSCHINO、Chloé限定聯名款，LOEWE少女兔包粉嫩必收

▲（左）小牛皮水桶包，NT$42,000、（右）兔子經典小牛皮包，NT$29,000。

5：TORY BURCH 農曆新年兔子系列

TORY BURCH也推出農曆新年超可愛的兔子包款，以方格像素的點陣形式，繪製出圖騰樣貌的兔子，推出一系列包括水桶包、新月包和造型肩背包等款式，迷你水桶包以毛線圈的白兔刺繡搭配經典的TORY BURCH LOGO印花，還有像素圖樣的兔子短夾和卡夾，以及限定的超萌立體絨毛兔兔包，不論是斜背還是肩背都超有年節氣息！

小牛皮水桶包，NT$42,000。兔子經典小牛皮包，NT$29,000。

▲（左）農曆新年兔子-刺繡水桶包，NT$21,900、（右）造型肩背包，NT$27,900。（圖／TORY BURCH，下同）

農曆新年兔子造型肩背包，連小細節處都相當精緻。

2023「兔年限定包款」應景又軟萌！MOSCHINO、Chloé限定聯名款，LOEWE少女兔包粉嫩必收

▲造型肩背包，NT$27,900。

小牛皮水桶包，NT$42,000。兔子經典小牛皮包，NT$29,000。

▲（左）農曆新年兔子-刺繡新月包，NT$23,900、（右）農曆新年兔子-短夾，NT$9,990。

6：ChloéｘMy Melody 農曆新年限定聯名系列

風靡萬千少女心的新春限定聯名款！Chloé首次與日本三麗鷗聯名，以美樂蒂為主角設計多款服飾配件，顏色以喜慶的紅色為主，巧妙融合針織及英式刺繡圖紋，突顯出美樂蒂活蹦亂跳的活潑樣貌，大大的美樂蒂圖騰裝飾於Chloé最經典且熱銷的Woody托特包及水桶包上，在保有優雅風格的同時，也為農曆兔年增添嶄新的童趣樣貌！

小牛皮水桶包，NT$42,000。兔子經典小牛皮包，NT$29,000。

▲（左）Chloé My Melody農曆年限定聯名編織水桶包，NT$26,500、（右）Woody中型托特包，NT$41,900。（圖／Chloé）

7：Longchamp 兔年限定系列

Longchamp以經典的Le Pliage「摺疊包」為基底，一共推出了四款不同的趣味單品，以少女粉作為基底配色，滿版的蘿蔔印花和兔子皮標，三種不同尺寸從小廢包到旅行袋一次滿足，可愛又軟萌的限量兔年包款，背出門絕對是年節最吸睛！

小牛皮水桶包，NT$42,000。兔子經典小牛皮包，NT$29,000。

▲LE PLIAGE CNY旅行袋XL，NT$6,800、LE PLIAGE CNY肩揹袋S，NT$5,900、LE PLIAGE CNY手提包XS，NT$5,900。（圖／Longchamp）

8：Coach 兔年限定系列

Coach也跟上兔年潮流啦！這款手袋與手腕包有著塗鴉風的兔子圖樣，顏色分為酒紅色和米白色，以100%的回收帆布打造、面料是回收塑膠瓶纖維製成，體現出Coach對環保理念的重視！

小牛皮水桶包，NT$42,000。兔子經典小牛皮包，NT$29,000。

▲（左）LNY新年兔子帆布托特手袋，NT$9,900、（右）撞色經典SIGNATURE帆布兔子圖案小型手腕包，NT$5,900。（圖／Coach，下同）

另外，Coach還為熱門包款推出了超可愛的中國限定款式，包括Dempsey系列的迷你小水桶、22號和30號的托特包以及Nolita麻將包等，粉色的滿版小兔子圖樣裝飾在水桶包上超療癒，經典的馬車LOGO圖樣也為兔年更新為小兔子拉馬車，只能說Coach新春系列真的超少女又軟萌，姊妹們的荷包可要不保了！

小牛皮水桶包，NT$42,000。兔子經典小牛皮包，NT$29,000。

▲中國限定款式僅於中國販售。（圖／小紅書@是陆西西吖）

9：MICHAEL KORS 農歷新年膠囊系列

最喜氣紅的兔兔包款都在這！MICHAEL KORS推出一系列的2023年農曆膠囊系列，以紅白黑為主色調，包括MICHAEL KORS的經典款Parker單肩包和鍊條斜背包，大紅色皮革氣場十足，再搭配上飛行員墨鏡的兔子掛飾，既喜氣又洋溢著兔年的節日氛圍！

小牛皮水桶包，NT$42,000。兔子經典小牛皮包，NT$29,000。

▲（左）Parker紅色鍊條斜背包，NT$25,500、（右）Parker紅色腋下包，NT$22,000；墨鏡兔子皮革掛飾，NT$3,500。（圖／MICHAEL KORS）

10：Gucci 兔年主題限定系列

Gucci為了今年的兔年限定系列，特別在台北101打造主題店，更將品牌經典的LOGO標誌變為可愛的兔兔造型，像是GUCCI熱門款的Horsebit 1955馬銜釦包，以大面積的白藍咖色塊展現出撞色的普普風，包包裡的側邊皮標上還藏著紅色的垂耳兔兔，細膩的巧思讓人愛不釋手！

小牛皮水桶包，NT$42,000。兔子經典小牛皮包，NT$29,000。

▲Gucci 兔年主題限定系列。（圖／Gucci）

11：PEDRO 兔年限定系列

PEDRO獨家設計的兔子印花是本系列的亮點，以橘紅色彩勾勒出兔子圖騰，靈動活潑的兔子巧妙融入包款單品上，滿版的印花帶出春節歡快氛圍，紋理托特包和斜背包採用毛絨和亮面皮質，簡單的線條搭配滿版的兔子印花，側面還有著可愛的兔耳造型小袋，其中這款結合柔軟絨毛與圓滾包身的「兔子單肩包」少女們必入手！

小牛皮水桶包，NT$42,000。兔子經典小牛皮包，NT$29,000。

▲（左）紋理單肩包，NT$2,990、（右）兔子單肩包，NT$2,990。（圖／PEDRO，下同）

小牛皮水桶包，NT$42,000。兔子經典小牛皮包，NT$29,000。

▲紋理托特包，NT$3,390。

12：Alexander McQueen 新春兔年系列

Alexander McQueen為呼應新春兔年，系列包款以象徵喜氣的紅色結合象牙色，推出The Curve和The Bow手袋等多樣經典獨家款，選用精緻的皮革和長毛羊皮製作，除了亮眼的漸變外型，更以雙兔圖案來呼應新春兔年，背起來既時尚又應景！

小牛皮水桶包，NT$42,000。兔子經典小牛皮包，NT$29,000。

▲Alexander McQueen 新春兔年系列。（圖／Alexander McQueen，下同）

小牛皮水桶包，NT$42,000。兔子經典小牛皮包，NT$29,000。

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 精品, 兔年, 包包, LOEWE, BURBERRY, COACH, GUCCI, CHARLES & KEITH

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