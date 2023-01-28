fb ig video ETtoday search mobile

光澤肌必備5神級底妝！Nars小光瓶小紅書推爆、潤娥同款是乾肌救星

>

實習記者黃麗頻／綜合報導

隨著口罩解封，再也不用擔心粉底液會沾滿口罩了！比起霧感底妝，略帶光澤的底妝，會讓妝容看起來更輕盈、有活力，以下精選5款光澤感粉底液，想要擁有自帶打亮的神級底妝嗎？看這篇準沒錯！

＃Nars 裸光肌萃粉底精華

小紅書推爆的粉底液！有「小光瓶」美名的裸光肌萃粉底精華，是Nars首創「零暗沉光萃養膚底妝」，號稱16小時持久水裸光，輕鬆捕捉光線柔焦下肌膚最美的一刻，細緻的粉質，在重複疊擦下，妝感依舊細緻，還能有效柔焦毛孔，補水又補光，絕對是神級底妝必備！

▲光澤肌必備5神級底妝。（圖／翻攝官網）

▲Nars 裸光肌萃粉底精華，NT$1,900。（圖／翻攝自Nars官網、小紅書@希望小航不長肉）

＃Dior 超完美持久柔光粉底液

Dior「超完美持久粉底液」再升級！全新升級粉底液號稱「24小時超持妝」，不僅如此，粉底液配方更添加保養成分，上妝同時持續改善膚質，還能帶來舒適感受；輕薄的質地，不厚粉卻高遮瑕，水潤柔光的妝感，打造一整天的透亮光澤感，難怪會成為Jisoo御用款！

▲光澤肌必備5神級底妝。（圖／翻攝官網）

▲Dior 超完美持久柔光粉底液，NT$2,400。（圖／翻攝自IG＠diorbeauty、Dior官網）

＃Chanel 恆潤裸光水慕絲粉底

Chanel這款裸光水慕絲粉底液一推出即造成轟動，自然裸光的質地，使水潤光澤與肌膚合而為一，更標榜自然光澤能持續12小時！絲滑質地延展性高，讓肌膚看起來更加平滑，有效柔焦瑕疵，輕鬆打造隱形無痕的第二層肌膚，想要透亮肌膚請選它！

▲光澤肌必備5神級底妝。（圖／翻攝官網）

▲Chanel 恆潤裸光水慕絲粉底，NT$2,450。（圖／記者黃麗頻攝、翻攝Chanel官網）

＃雅詩蘭黛 聚光粉保濕粉底精華

雅詩蘭黛的粉持久粉底液赫赫有名，而這瓶新推出的粉保濕也不遑多讓，全新升級加入抗暗沉配方，能長達24小時極致不暗沉，更加入高保濕養膚成分，能24小時保濕零瑕疵、光感依舊，絕對是乾肌的底妝救星，精緻的奶油肌彷彿天生，像潤娥一樣如此美麗動人。

▲光澤肌必備5神級底妝。（圖／翻攝官網）

▲雅詩蘭黛 聚光粉保濕粉底精華，NT$2,600。（圖／翻攝自雅詩蘭黛官網、IG@esteelaudertw）

＃嬌蘭 24K 純金光透精華粉底

嬌蘭24K純金光透精華粉底選用煥采活膚成分，使上妝後能養膚發光，保濕功效持續達24小時，持妝效果也長達24小時！延展性強的輕柔質地，讓妝感更加服貼、舒適，一抹及打造如金光般的細緻奶油肌，自然無瑕宛如自帶美肌！

▲光澤肌必備5神級底妝。（圖／翻攝官網）

▲嬌蘭 24K 純金光透精華粉底，NT$3,550。（圖／翻攝自嬌蘭官網）

關鍵字：

光澤肌, 光澤感粉底液, Nars, 小光瓶, Jisoo, Dior, Chanel, 雅詩蘭黛, 嬌蘭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

小心肥肉上身！天生容易胖星座 Top3，巨蟹一看到美食就自暴自棄

小心肥肉上身！天生容易胖星座 Top3，巨蟹一看到美食就自暴自棄

股神巴菲特給年輕人的超中肯建議：「沒錢沒人脈時，做好這3件事」

股神巴菲特給年輕人的超中肯建議：「沒錢沒人脈時，做好這3件事」

星巴克「買一送一優惠」2步驟爽拿　3連鎖咖啡開工優惠一次看　

星巴克「買一送一優惠」2步驟爽拿　3連鎖咖啡開工優惠一次看　

「玫瑰釋迦」品種爆紅！高顏值粉色表皮、高甜度果肉　夢幻爆棚 5個「洗頭壞習慣」難怪頭髮掉不停！　最後一項超多人都做過 趙露思「5套經典禮服」造型！VERA WANG白紗好仙、印花裙甜成人間水蜜桃 韓「國民姐姐」金美敬10則解憂金句：你能舉起自己就能舉起整個宇宙 超準！第一眼看到親吻還是少女？「一張圖」看你聰明還是笨 會「公開餘額的ATM」你敢用嗎？直接顯示排行榜、存款0元也被看光 無印良品、UNIQLO「顯瘦寬褲」推薦！無痛拉長腿　上班約會超好搭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面