光澤肌必備5神級底妝！Nars小光瓶小紅書推爆、潤娥同款是乾肌救星

實習記者黃麗頻／綜合報導

隨著口罩解封，再也不用擔心粉底液會沾滿口罩了！比起霧感底妝，略帶光澤的底妝，會讓妝容看起來更輕盈、有活力，以下精選5款光澤感粉底液，想要擁有自帶打亮的神級底妝嗎？看這篇準沒錯！

＃Nars 裸光肌萃粉底精華

小紅書推爆的粉底液！有「小光瓶」美名的裸光肌萃粉底精華，是Nars首創「零暗沉光萃養膚底妝」，號稱16小時持久水裸光，輕鬆捕捉光線柔焦下肌膚最美的一刻，細緻的粉質，在重複疊擦下，妝感依舊細緻，還能有效柔焦毛孔，補水又補光，絕對是神級底妝必備！

▲Nars 裸光肌萃粉底精華，NT$1,900。（圖／翻攝自Nars官網、小紅書@希望小航不長肉）

＃Dior 超完美持久柔光粉底液

Dior「超完美持久粉底液」再升級！全新升級粉底液號稱「24小時超持妝」，不僅如此，粉底液配方更添加保養成分，上妝同時持續改善膚質，還能帶來舒適感受；輕薄的質地，不厚粉卻高遮瑕，水潤柔光的妝感，打造一整天的透亮光澤感，難怪會成為Jisoo御用款！

▲Dior 超完美持久柔光粉底液，NT$2,400。（圖／翻攝自IG＠diorbeauty、Dior官網）

＃Chanel 恆潤裸光水慕絲粉底

Chanel這款裸光水慕絲粉底液一推出即造成轟動，自然裸光的質地，使水潤光澤與肌膚合而為一，更標榜自然光澤能持續12小時！絲滑質地延展性高，讓肌膚看起來更加平滑，有效柔焦瑕疵，輕鬆打造隱形無痕的第二層肌膚，想要透亮肌膚請選它！

▲Chanel 恆潤裸光水慕絲粉底，NT$2,450。（圖／記者黃麗頻攝、翻攝Chanel官網）

＃雅詩蘭黛 聚光粉保濕粉底精華

雅詩蘭黛的粉持久粉底液赫赫有名，而這瓶新推出的粉保濕也不遑多讓，全新升級加入抗暗沉配方，能長達24小時極致不暗沉，更加入高保濕養膚成分，能24小時保濕零瑕疵、光感依舊，絕對是乾肌的底妝救星，精緻的奶油肌彷彿天生，像潤娥一樣如此美麗動人。

▲雅詩蘭黛 聚光粉保濕粉底精華，NT$2,600。（圖／翻攝自雅詩蘭黛官網、IG@esteelaudertw）

＃嬌蘭 24K 純金光透精華粉底

嬌蘭24K純金光透精華粉底選用煥采活膚成分，使上妝後能養膚發光，保濕功效持續達24小時，持妝效果也長達24小時！延展性強的輕柔質地，讓妝感更加服貼、舒適，一抹及打造如金光般的細緻奶油肌，自然無瑕宛如自帶美肌！

▲嬌蘭 24K 純金光透精華粉底，NT$3,550。（圖／翻攝自嬌蘭官網）