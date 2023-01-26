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無印良品、UNIQLO「顯瘦寬褲」推薦！無痛拉長腿　上班約會超好搭

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文／美人圈

說到永不退流行的穿搭單品，第一個想到必定是「寬褲」啦！不僅遮肉、顯瘦、顯腿長，只要選擇不同的設計、布料，寬褲不僅可以成為日常休閒的一部分，也可以是上班、出差的穿搭首選！以下就帶來6款「平價寬褲推薦」，無印良品上身超顯瘦、UNIQLO無痛拉長腿，跟著買絕不踩雷。

平價寬褲推薦

無印良品 撥水加工彈性聚酯纖維打摺寬擺褲

在眾多的寬褲當中，一眼看過去都是相差無幾的版型。無印良品這款寬襬褲不僅面料選擇的是防潑水的聚酯纖維，還特別加上了打摺設計，不僅外觀非常獨一無二，而且穿上身的效果也非常顯瘦、有精神，就算是選擇簡約的象牙白色，也能夠很好的展現出高級時髦的效果。

平價寬褲推薦：無印良品 撥水加工彈性聚酯纖維打摺寬擺褲，NT$990

▲撥水加工彈性聚酯纖維打摺寬擺褲，NT$990。（圖／無印良品）

UNIQLO U 寬版廓形牛仔褲

UNIQLO的寬褲一直都是男女老少都熱愛的國民褲！這款 U 寬版廓形牛仔褲版型以貼身感的設計帶出柔和的弧度，並且採用100%棉質的輕量Moleskin材質製成，雖然可以感受到足量的磅數，但依舊輕盈無負擔，再加上高腰版型設計，上身後幫你無痛拉長腿。除了基本的丹寧色外，同系列還有棕色、芥末黃、白色及黑色，搭配對比較弱的壓線色彩設計，讓質感Level up！

平價寬褲推薦：UNIQLO 女裝 U 寬版廓形牛仔褲，NT$1,290

▲U 寬版廓形牛仔褲，NT$1,290。（圖／UNIQLO）

GU 高腰直筒牛仔褲

GU經典直筒牛仔褲拯救了對腿型不滿意的人！在褲檔的長度增加2cm後，將錐形感強烈的版型改良成更加直筒的版型，讓雙腿更加的纖細。此外，腰圍的設計比以往較短2cm，減輕腰部周圍的圓弧線條，打造更加合身的形象。高腰的設計適合將上衣紮進褲頭，打造俐落的穿搭造型，加上一千元有找的親民價位，包色也不會心痛！

平價寬褲推薦：GU 高腰直筒牛仔褲，NT$990

▲高腰直筒牛仔褲，NT$990。（圖／GU）

PAZZO 側邊拼接感牛仔褲

PAZZO 側邊拼接感牛仔褲在外觀以褲口外側拼接感，顯現出小眾獨特性外，縫線的設計讓視覺上有切割感，藉此達到顯瘦的作用。長度也比一般寬褲還長，稍微遮住腳踝、蓋住鞋面，在視覺上能夠瞬間拉長腿部比例，不過在搭配鞋子的時候一定要格外慎重，盡量入手帶點粗跟、細跟的款式。

平價寬褲推薦：Pazzo 側邊拼接感牛仔褲，NT$1,290

▲側邊拼接感牛仔褲，NT$1,290。（圖／PAZZO）

MEIER.Q 側開釦高腰直筒西裝長褲

對於上班族來說西裝褲絕對是一周穿搭的首選！這款MEIER.Q直筒西裝長褲是採用側開扣設計，不僅增添設計性，在吃飽後也不用擔心勒肚不舒服的尷尬情況，再加上前側的打摺版型，讓柔軟的布料也不會緊貼在身上，將垂墜、俐落感平衡的恰到好處，隨意披上一件西裝外套，一秒化身時髦精！

平價寬褲推薦：MEIERQ 側開釦高腰直筒西裝長褲，NT$790

▲側開釦高腰直筒西裝長褲，NT$790。（圖／MEIER.Q）

MOUGGAN 低腰直筒反褶長褲

MOUGGAN的褲子買過一次就讓人愛不釋手，這款低腰直筒反褶長褲，是鉤釦式褲頭，對於經常需要出席正式場合的上班族來說相當適合，在褲管的固定反褶，以及各一個單向活褶，彰顯出品牌的創意。此外，創辦人大饅、大力都是小個女孩代表，不用擔心買完後太長、太大，還需要拿去修改！

平價寬褲推薦：MOUGGAN 低腰直筒反褶長褲，NT$1,580

▲低腰直筒反褶長褲，NT$1,580。（圖／MOUGGAN）

延伸閱讀

7家現貨「蝦皮服飾店」推薦！Dcard網友都超推，必收百元美衣，年末派對治裝在這買！

精選「顯瘦寬褲」5大品牌！PAZZO、UNIQLO寬褲超顯瘦遮肉，視覺比例再拉長五公分

5款平價「顯瘦寬褲」推薦！uniqlo、Gu超藏肉，這款寬骨架必收，顯瘦、拉長腿一次到位

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 寬褲, 無印良品, GU, UNIQLO

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