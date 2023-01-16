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包・開箱／Chloé x 美樂蒂兔年限定萌翻！「托特包、編織水桶」換上粉嫩兜帽

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記者鮑璿安／專題報導

金兔年將至，《ET FASHION》此次包開箱專題就來介紹「農曆新年限定系列包款」，一向主打柔美浪漫的法國品牌Chloé，新年特別替熱銷的Woody托特包及水桶包換上新裝，將夢幻可愛的「My Melody美樂蒂」裝點於包款上，成為最具辨識度的元素，簡直燒上加燒，時髦過年少不了這一顆！

Chloé創意總監與美樂蒂的淵源

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé My Melody農曆年限定聯名，源於創意總監的兒時回憶。（圖／品牌提供）

Chloé很有誠意在農曆新年獻上了與日本三麗鷗的首次聯名，主角正是高人氣的「My Melody美樂蒂」，鮮明的粉紅色兜帽營造成兔子模樣，可愛形象早就在大人小孩心中萌芽。不意外連Chloé創意總監Gabriela Hearst也是美樂蒂粉絲之一，雙方別具淵源，她們恰好都是在1975年誕生，Gabriela還認為美樂蒂是一種雋永的象徵，如同她在創作時的永續宗旨，不受時間所影響。

Chloé × My Melody聯名Woody托特包、水桶包

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé MyMelody農曆年限定聯名Woody托特包 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲MyMelody農曆年限定聯名Woody編織水桶包 。（圖／品牌提供）

當美樂蒂元素遇上熱銷的Woody托特包、水桶包，無疑是燒上加燒的選擇。圓潤的水桶包中央縫上俏皮的美樂蒂，彩色針線從平面貫穿到立體，交織出豐富彩球增添靈動效果，是聯名包款的一大特色；托特包則呈現了美樂蒂戴上Chloé粉白兜帽的模樣，將包款轉至後側，美樂蒂也跟著轉身，正反面都有巧思，模樣生動有趣。

美樂蒂戴上6款全新兜帽

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Gabriela Hearst操刀全新美樂蒂兜帽，成為聯名一大特色 。（圖／品牌提供）

相信時尚迷已經發現，此次聯名中美樂蒂的兜帽也有所變化，Gabriela Hearst將品牌標誌性的針織刺繡手法融入其中，靈感來自於她 2021秋冬首秀的針織洋裝，以及2022春季系列的英式刺繡（Broderie Anglaise），打造出6種不同款式的針織元素，為美樂蒂換上新的兜帽，增添時尚風格。

永續意義

本次新品Woody托特包運用亞麻布料以減輕環境的負擔，Chloé更透過國際公平貿易組織與Mifuko以及Silai Wali等非營利組織合作，委託當地婦女手工編織Woody水桶包及吊飾，並提供相對應的報酬，保障當地婦女基本生理及安全需求，也為歡慶新年增添另一層意義。

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關鍵字：

包開箱, Chloé , My Melody, 農曆, 新年, 美樂蒂

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