95後陸劇女星瘦身秘訣！趙露思7日菜單超佛、宋祖兒一動作網實測有感

文／美人圈

減肥是女人永遠的課題，就連許多女星也致力於瘦身、維持好體態，除了85流量女星楊冪、趙麗穎外，近幾年迅速崛起的95後新星也非常嚴格控管自己的身材！以下帶來「95後陸劇女星瘦身方法」，除了趙露思超佛系的一周減肥菜單、虞書欣的神速瘦身秘訣外，還有宋祖兒奇葩瘦身操，趕快一起來看看！

趙露思瘦身秘訣：一周減肥菜單

體重僅只有39公斤的肉絲，對於體態管理可是很講究的！除了著名的經期減肥法外，趙露思也曾公開過自己減肥期間採用的超佛系「7日瘦身菜單」，其中特別提到晚上6點後不進食，不過為了不讓自己餓到，肉絲會在早、午餐都會特別挑選低熱量的食物加餐，整套減肥菜單相當容易、好執行，更有網友實測後成功在一周減重3公斤，想瘦身的姊妹們趕緊試試！

▲趙露思。（圖／小紅書@趙露思，下同）



趙露思一周減肥菜單如下：

周一

早餐：水煮蛋一顆＋燕麥粥、5顆草莓（加餐）

午餐：蔬菜沙拉＋低熱量水果（加餐）

周二

早餐：一杯低脂牛奶＋三明治、蘋果（加餐）

午餐：水煮菜＋花椰菜蝦仁沙拉、半個紫薯（加餐）

周三

早餐：水煮蛋一顆＋一杯豆漿、一顆番茄（加餐）

午餐：海帶湯＋清炒時蔬、一杯低脂牛奶（加餐）

周四

早餐：一杯豆漿、全麥麵包、2根香蕉（加餐）

午餐：半個玉米＋半個紫薯、低糖水果（加餐）

周五

早餐： 水煮蛋一顆＋優格、小番茄15顆（加餐）

午餐：香菇湯＋蔬菜沙拉、一顆柳丁（加餐）

周六

早餐：一杯低脂牛奶＋一顆紫薯、火龍果（加餐）

午餐：牛肉200g＋一顆番茄、一根黃瓜（加餐）

周日

早餐：一杯黑咖啡＋全麥麵包、奇異果一顆（加餐）

午餐：雞胸肉300g＋牛奶、低糖水果（加餐）

虞書欣瘦身秘訣：吃玉米&小黃瓜

屬於圓肉臉的虞書欣，在鏡頭上相當吃虧，一不小心多吃點就被網友譏笑變胖，對此她下定決心減肥，在短短的一個月內就瘦了7公斤，其中的祕訣就是靠「吃」！第一個減肥利器就是「玉米」，含有豐富膳食纖維，飽腹感強、熱量卻很低，當作主食是再好不過的選擇，且在啃玉米時，可以幫助細嚼慢嚥，更有助於消化，同時延長用餐時間，讓大腦神經可以接受「飽了」的訊號，攝取的量就不會太多！

▲虞書欣。（圖／小紅書@虞書欣，下同）

另外一個減肥聖品就是小黃瓜！熱量相當低，100克的小黃瓜只有大約15大卡的熱量，並且含有豐富的水分，飯前先吃根黃瓜墊肚子，正餐就能少吃很多，避免過度暴飲暴食。就連在《青春有你2》參賽期間，別人正大口吃火鍋時，虞書欣卻還在啃黃瓜，讓人忍不住讚嘆欣欣子真的太有毅力！

關曉彤瘦身秘訣：自製輕體果蔬汁

身高172公分的關曉彤，體重卻不超過50公斤，標準的模特兒身材讓人超羨慕！其實她也是公認的養生控，平時經常在小紅書上分享自己的飲食菜單，甚至還靠著自製的果蔬汁調養出好體態、細嫩膚質！

關曉彤自製羽衣甘藍輕體果蔬汁食譜如下：

將羽衣甘藍、芹菜（可替換成香菜）、黃瓜的比例為3：1：1，再加入半顆蘋果、一顆奇異果調節口感。

▲關曉彤。（圖／小紅書@關曉彤）

林允瘦身秘訣：清淡飲食搭配勤運動

同樣擁有高挑身材的林允，曾分享自己靠著「零碳水的減肥菜單」在四個月內成功減重7公斤，但為了避免進食少導致亂經，會搭配大棗、阿膠糕補氣血，若是忍受不了飢餓感，會吃一些番茄、蘋果或優酪乳。除了嚴格的飲食控制外，還會搭配重訓、瑜伽等運動練出線條，讓體態更加好看。

林允瘦身菜單搭配如下：

早餐：黑咖啡、一些水果

午餐：酪梨1顆、沖泡低脂牛奶1杯、1-3顆大棗、1塊阿膠糕

晚餐：上湯菜心、炒花椰菜or蒜蓉空心菜

▲林允。（圖／小紅書@林允Jelly）

宋祖兒瘦身秘訣：獨門瘦身操

最後就是宋祖兒的獨門瘦身操啦！動作雖然奇葩，但眾多網友實測過後都超有感，不僅腰腹上的贅肉都被甩掉，還有人分享說這個動作有助於改善便秘！不用跑跳，隨時都可以做，沒事在家就可以甩起來，我們將腹部用力、收緊核心，接著將雙手放在腹部前畫圓，同時腰腹也要跟著扭動，動作就像是在搓肚子，動作簡單又有點搞笑，在家追劇時隨時都能跟著做！

▲宋祖兒的獨門瘦身操。（圖／小紅書@程知知）

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