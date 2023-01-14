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Peter Su的10個人生金句：貶低別人喜歡的事情，不會讓你顯得比較高尚

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文／Workworks職場人

人氣作家Peter Su帶著全新創作《你的不快樂，是花了太多時間在乎，不在乎你的人和事》回歸啦！這回在書中，Peter Su描繪了自己從低谷中走出來的一段歷程，而最終他也走向了自我饒恕的終點。這次編輯也幫大家整理出書中的10大金句，一起來看看吧！

https://www.instagram.com/p/Cl8u6AaPTaz/

Peter Su金句

1.別讓不負責任的評論，輕而易舉的竄改你本該感到自在的人生。

「在這條成長的路上，找尋『自我價值』已經夠難了，就別讓不負責任的評論，輕而易舉的竄改你本該感到自在的人生。」相信自己是人生中最重要的一環喔！

2.貶低別人喜歡的事情，並不會讓你顯得比較高尚。

「貶低別人喜歡的事情，並不會讓你顯得比較高尚。」即便不喜歡，還是應給予對方一點尊重。

3.哪怕再遠，只要你願意邁出那一步，總有一天會抵達的。

「無論過了多久，別忘了當初說好要去的地方，哪怕再遠，只要你願意邁出那一步，總有一天會抵達的。」勇敢的邁出第一步，或許就能獲得意想不到的結果。

https://www.instagram.com/p/CdyBYkZPIQc/

4.即使天再黑、人心再黑，眼前有一盞燈就夠你前行，但那盞燈得是你自己點燃才行。

「即使天再黑、人心再黑，眼前有一盞燈就夠你前行，但那盞燈得是你自己點燃才行。」不管怎麼樣，眼前的那盞燈都會照亮你的！

5.生活教會了夢想什麼叫殘酷，但夢想也讓生活懂了什麼叫堅持。

「生活教會了夢想什麼叫殘酷，但夢想也讓生活懂了什麼叫堅持。」職場人們是否也發現了「生活」和「夢想」間，密不可分的關係呢？

6.世界很大，每個人都在努力，不是只有你受盡委屈，所以振作起來吧！

「世界很大，每個人都在努力，不是只有你受盡委屈，所以振作起來吧！」當你覺得受委屈時，就這麼想吧！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.如果說放下就是放過自己，那接受就是變好的開始。

「如果說放下就是放過自己，那接受就是變好的開始。」適時的放下，才會造就更好的未來。

8.給自己一些期許，解開的那天也是你達到目的的那天，那種成就感不是其他事情能比較的。

「給自己一些期許，解開的那天也是你達到目的的那天，那種成就感不是其他事情能比較的。」制定一些小目標，更能讓自己充滿幹勁！

9.幸福，應該是由靈魂最深處所執掌的一種力量。

「幸福，應該是由靈魂最深處所執掌的一種力量。」 幸福是得靠自己才能獲得的，並非他人能夠輕易給予。

10.你得相信自己做得到，並一直堅持到你完成的那天。

https://www.instagram.com/p/CXoD2UpPAkA/

「你得相信自己做得到，並一直堅持到你完成的那天。」只要如此堅持下去，就離成功不遠囉。

Peter Su將《你的不快樂，是花了太多時間在乎，不在乎你的人和事》分成了三個篇章，分別為〈低迴的幽谷〉、〈尋找〉，以及〈我原諒了我自己〉，透過與自我的對話，傳遞給讀者們滿滿的正面能量。

source：博客來

【延伸閱讀】

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, Peter Su, 金句

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