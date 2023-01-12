泰國BL劇男神Apo抵台百名粉絲接機！　穿DIOR襯衫「好身材藏不住」

▲泰國高人氣男星陳立波稍早於午間抵達桃園國際機場 。（圖／品牌提供）



記者鮑璿安／台北報導

為出席明（13日）DIOR台北101旗艦店開幕酒會活動，泰國男星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）稍早已經飛抵台灣，他身穿DIOR丹寧襯衫親切從機場大廳入境，落地第一時間與現場近兩百位接機粉絲見面，揮手合照展現親民風範。

▲陳立波受邀參與13日DIOR台北101旗艦店開幕活動。（圖／品牌提供）

▲DIOR ESSENTIAL 藍綠色 DIOR OBLIQUE 丹寧襯衫；DIOR LINGOT 灰色 CD DIAMOND 印花帆布斜背包。（圖／品牌提供）

泰國男星Nattawin Wattanagitiphat陳立波因演出《Kinn Porsche黑幫少爺愛上我》走紅，去年（2022年）10月就曾來台宣傳，此次則是受到DIOR邀請再度來台。值得關注的機場造型部分，陳立波身穿DIOR ESSENTIAL 藍綠色 DIOR OBLIQUE 丹寧襯衫，藏不住精壯身材，背上DIOR LINGOT 灰色 CD DIAMOND 印花帆布斜背包，相當完整有型。而他一現身機場大廳更是魅力不減，甚至有粉絲一早6點就在外守候，陳立波也特意多次停留揮手，與粉絲擊掌互動，放送暖男微笑融化眾人。

▲朱智勛已於昨（11日）來台 。（圖／品牌提供）

韓星朱智勛已於昨（11日）來台，明日將與陳立波、徐若瑄、柯佳嬿、王淨、林柏宏、林哲熹、曾敬驊等人先後步上紅毯，大陣仗歡慶DIOR台北101旗艦店重新開幕，《ET FASHION》將於現場直擊並持續為大家報導開幕亮點。