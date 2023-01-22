今年必收4款「IT BAG」　CHANEL 22變可愛、DIOR LADY 95.22好優雅

實習記者黃麗頻／綜合報導

儘管時序剛進入2023年，各品牌百花齊放，紛紛推出許多搶眼的手袋，讓時尚迷相當期待，尤其各家代言人率先背上各式包款，更讓粉絲心動不已，有望成為品牌下一顆「IT BAG」，以下精選4款手袋，Lisa、Rosé和Jisoo都在背！

CELINE TEEN TRIOMPHE 淡粉紅手袋

CELINE的凱旋門手袋，不僅是品牌的經典之作，俐落的外型更是許多人的心頭肉，先前推出2023新年膠囊系列，其中淡粉色的凱旋門手袋，滿滿的少女心，宛如櫻花般甜美，品牌代言人Lisa也搶先背上新手袋，浪漫亦不失率性的時尚氛圍，活力氣氛渲染整個新春。

SAINT LAURENT LE 5 À 7 HOBO 手袋

作為SAINT LAURENT品牌代言人，日前Rosé背上2023春夏推出的LE 5 À 7新款HOBO手袋，以金屬互鎖YSL字母鉤釦開合，看起來帥氣有個性，任何服裝都能輕鬆搭配，且比起同系列的腋下包更加實用，尚未開賣就先引發熱潮，大家都想要Rosé同款！

▲SAINT LAURENT LE 5 À 7 新款HOBO手袋，帥氣有個性。（圖／翻攝自SAINT LAURENT官網、品牌提供）

CHANEL 22 SMALL HANDBAG

在CHANEL 2023春夏大秀中，Virginie Viard的傲人之作「CHANEL 22」化身為迷你手袋，再次掀起一陣「22」風潮，延續CHANEL 22的經典設計，迷你手袋多了手提握把及浪漫的珍珠鏈，讓原先隨性瀟灑的包款，多了一分小巧精緻，別緻的模樣讓人心動到不行！

▲CHANEL 22推出迷你手袋更加小巧精緻。（圖／翻攝自小紅書@Dipsy迪西、美包子CC）

DIOR LADY 95.22

日前Jisoo在IG搶先曬出DIOR全新發售的「LADY 95.22」手袋，讓不少人直呼「果然是DIOR的女兒」，LADY 95.22手袋於2022秋冬大秀初亮相，改良自經典手袋Lady Dior，除了保留原先的甜美放慢，更多了幹練的氣息，令人十分著迷，一開賣即造成轟動！