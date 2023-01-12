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SOGO大巨蛋首年目標100億　董座黃晴雯：將是最年輕氛圍的「升級版」

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▲▼大巨蛋、國父紀念館商圈近期擺脫疫情，周邊人潮逐漸復甦。（圖／記者賴志昶攝）

▲SOGO大巨蛋最快將在今年底登場。（圖／記者賴志昶攝）

記者蔡惠如／綜合報導

今年台北東區商圈話題越來越熱，包括SOGO大巨蛋、新光三越Diamond Towers都預計將在今年開幕，SOGO董事長黃晴雯今（1／12）表示，大巨蛋的規劃將會引進目前百貨沒做過的新概念，針對全客層開發，但呈現出來的氛圍會是SOGO旗下最年輕的。業者表示大巨蛋首年營運目標將會是100億元，信心滿滿。

SOGO全台6店2022年繳出480億元歷史新高成績單，較去年的439億元足足成長9%，台北忠孝、復興、敦化三館合計業績達到310億元新高，忠孝館全年業績110億元、復興館業績171億元、敦化館業績29億元，年增6％至15%，SOGO表示明年全台業績目標為485億元。

昨遠東集團董事長徐旭東出席遠百竹北開幕時表示，SOGO大巨蛋力拼今年底前開幕，今SOGO董座黃晴雯則說，大巨蛋因為量體大，會分成4期分區開幕，在廣達4萬多坪的市中心賣場，在台灣是首例，會引入百貨之前沒有的全新概念，且結合週邊體育、娛樂的功能，跟消費者是互動的，不僅是購物中心，更像是一個生活聚落。

▲▼遠雄大巨蛋空拍照。（圖／記者湯興漢攝）

▲SOGO大巨蛋是唯一在市中心賣場量體達到3萬坪的商場。（圖／記者湯興漢攝）

黃晴雯補充，在擁有大空間的賣場裡能有更多想像，品牌也能有更多概念店型會出現，大巨蛋也會充滿年輕氛圍，不代表主力客層是年輕人，而是全客層的消費者進店後，都能感染變年輕的氛圍，所以某一種意義上是SOGO旗下「最年輕」的店。

▲SOGO黃晴雯,福袋。（圖／業者提供）

▲SOGO董事長黃晴雯（中）率主管們向民眾拜年。（圖／業者提供）

SOGO表示大巨蛋首年營運目標為100億元，要打之前旗下復興館營運5年業績破100億元的紀錄，大巨蛋商業面積達3.62萬坪，提供2200個汽車、3800個機車停車位，另還有56台遊覽車規模，內部包括餐飲、物販、娛樂跟親子等業者一應俱全，據悉要打造「玩一整天」的生活場域，屆時預計東區商圈範圍將從延吉街再延伸至國父紀念館，打造出有別於信義計畫區的購物型態。

而新光三越進軍東區首間賣場Diamond Towers，概念與大巨蛋相反，期面積僅有4388坪，是新光三越旗下最小的分店，主力客層放在時尚、潮流的高端客，以精華賣場提供客戶新體驗，包括精品Dior、Burberry以及化妝品、設計師服飾、潮流商品、餐廳與超市，零售部分佔75%、餐飲則佔25%，將會有一半的比例都是「全台獨家」，包括獨家品牌跟現有品牌的獨家系列商品都有，A、B兩棟將進駐8間餐飲，A棟4樓將規劃整層的餐廳加超市，預定於今年開幕。

▲▼文慶雞，Diamond Towers（圖／記者林裕豐攝）

▲新光三越正義國宅都更案樓下賣場Diamond Towers，預計將在今年開幕。（圖／記者林裕豐攝）

關鍵字：

SOGO, 大巨蛋, SOGO City, 東區, 新光三越, Diamond Towers

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