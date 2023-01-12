fb ig video ETtoday search mobile

紅蘿蔔竟不是第一！營養師曝「護眼蔬菜排行榜」，照著吃準沒錯

>

▲▼營養師曝「護眼蔬菜排行榜」。（圖／Unsplash、Pexels）

▲紅蘿蔔護眼效果沒有想像高。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

春節連假總特別忙碌，工作一整天，回家眼睛酸澀覺得用眼過度，加上假日熬夜追劇，眼睛疲勞已近臨界點，營養師高敏敏分享，眼睛非常精密且脆弱，建議大家透過飲食來護眼，從根本改善。

營養師高敏敏表示，能幫助靈魂之窗補充充足營養、抗氧化以及減少自由基傷害，就是大家熟悉的葉黃素和玉米黃素，它們是能存留在黃斑部的抗氧化物，過濾對眼睛有害的藍光、保護眼睛細胞、避免病變。

高敏敏補充，一天需要多少葉黃素呢？其實只要吃幾口菠菜就足夠，有研究發現，每天攝取6mg的葉黃素，對於預防黃斑部病變就很有幫助，只要天天吃到蔬菜就可以護眼。

▲▼營養師曝「護眼蔬菜排行榜」。（圖／翻攝自FB/高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

哪種蔬菜富含葉黃素和玉米黃素，對眼睛保健最好呢？一般人認為的紅蘿蔔其實含量並沒有想像高，前3名蔬菜分別為羽衣甘藍、菠菜、羅勒，而芝麻葉、地瓜葉、豌豆內的葉黃素+玉米素含量也算豐富。

▲▼營養師曝「護眼蔬菜排行榜」。（圖／Unsplash、Pexels）

▲羽衣甘藍護眼效果最佳。

現代人對螢幕的成癮，人人3C不離身，藍光長期對眼睛的傷害，會增加視力損傷、罹患青光眼、黃斑部病變、白內障的機率，眼睛的損傷是不可逆的，若常常覺得眼睛不舒服、乾澀視力模糊，就應該正視眼睛保養，建議將以上食物均衡攝取，利用不同營養素補充，讓視力更為清晰。

除此之外，也要養成良好用眼習慣，記得用眼50分鐘就要休息10分鐘，建議多看戶外眼方，幫助放鬆眼睛睫狀肌。

 ►過敏走開！藥師分享「抗敏3招」，肌膚乾癢、噴嚏鼻水別再來

 

關鍵字：

護眼, 蔬菜, 營養師, 葉黃素, 玉米素

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

最會「躺平擺爛」星座Top 3 ！　第一名個性佛系，容易逃避問題

最會「躺平擺爛」星座Top 3 ！　第一名個性佛系，容易逃避問題

台中三井LaLaport 1／17首波40間店來了！阿卡將台中首發、饗食天堂將登場

台中三井LaLaport 1／17首波40間店來了！阿卡將台中首發、饗食天堂將登場

超看「第一印象」星座Top 3！　冠軍不靠日久生情，一眼定生死

超看「第一印象」星座Top 3！　冠軍不靠日久生情，一眼定生死

舒淇掰了招牌長髮！突曬激短「狼尾頭」　帥起來連男人都輸了 星巴克天藍色系「兔兔杯」好萌！　小白兔杯緣子馬克杯也超Ｑ 90%準！對方若丟出4種LINE訊息　代表「想跟你進一步交往」 周子瑜新造型濕髪＋露肩裙超辣！「壓軸個人照」高顏值電暈網 90年代超模塔嘉娜帕迪茲癌逝　群模曬照哀悼 過敏走開！藥師分享「抗敏3招」，肌膚乾癢、噴嚏鼻水別再來 金球獎／「星期三」挖腰裝炫腹登紅毯　安雅意外撞了Lisa經典造型？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面