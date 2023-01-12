紅蘿蔔竟不是第一！營養師曝「護眼蔬菜排行榜」，照著吃準沒錯

▲紅蘿蔔護眼效果沒有想像高。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

春節連假總特別忙碌，工作一整天，回家眼睛酸澀覺得用眼過度，加上假日熬夜追劇，眼睛疲勞已近臨界點，營養師高敏敏分享，眼睛非常精密且脆弱，建議大家透過飲食來護眼，從根本改善。

營養師高敏敏表示，能幫助靈魂之窗補充充足營養、抗氧化以及減少自由基傷害，就是大家熟悉的葉黃素和玉米黃素，它們是能存留在黃斑部的抗氧化物，過濾對眼睛有害的藍光、保護眼睛細胞、避免病變。

高敏敏補充，一天需要多少葉黃素呢？其實只要吃幾口菠菜就足夠，有研究發現，每天攝取6mg的葉黃素，對於預防黃斑部病變就很有幫助，只要天天吃到蔬菜就可以護眼。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

哪種蔬菜富含葉黃素和玉米黃素，對眼睛保健最好呢？一般人認為的紅蘿蔔其實含量並沒有想像高，前3名蔬菜分別為羽衣甘藍、菠菜、羅勒，而芝麻葉、地瓜葉、豌豆內的葉黃素+玉米素含量也算豐富。

▲羽衣甘藍護眼效果最佳。

現代人對螢幕的成癮，人人3C不離身，藍光長期對眼睛的傷害，會增加視力損傷、罹患青光眼、黃斑部病變、白內障的機率，眼睛的損傷是不可逆的，若常常覺得眼睛不舒服、乾澀視力模糊，就應該正視眼睛保養，建議將以上食物均衡攝取，利用不同營養素補充，讓視力更為清晰。

除此之外，也要養成良好用眼習慣，記得用眼50分鐘就要休息10分鐘，建議多看戶外眼方，幫助放鬆眼睛睫狀肌。