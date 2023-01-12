「最美反派」林智妍、張員瑛都在燙「人魚捲」！華麗貴氣同時還能顯小臉

記者李薇／台北報導 圖／limjjy2 IG、for_everyoung10 IG、rachel_mypark IG、品牌提供

近年韓系髮型趨勢，喜愛充滿浪漫又優雅的「人魚捲」，比起一般3D質感的捲筒型捲度完全不同，是屬於比較2D平面效果的髮型波浪，運用層層同樣捲度波浪製造出蓬鬆慵懶的氛圍，不僅視覺效果會讓髮量大增，而且會更有貴氣效果，完全不會顯老，絕對要試試。

＃林智妍

最近在《黑暗榮耀》中人氣爆紅的「最美反派」林智妍，雖然職業是氣象主播，但因為嫁給代表理事，所以生活滋潤富裕，她就經常以「人魚捲」髮型亮相，幾乎可以說是招牌造型，在耳間製造出向外擴的弧度，同時可以讓視覺上看起來更有空氣感、顯臉小，整個捲度幾乎同方向的設計，不管是全部放下或是紮成公主頭都很好看。

＃張員瑛

最近人氣超高的女團成員張員瑛換上各種Y2K造型，都吸引年輕人爭相模仿，除了之前胎毛瀏海風靡海內外，她也經常換上「人魚捲」造型，但仔細看還是跟其他人的捲法很不同，會在髮根位置向上燙捲，然後到了耳際部分剛好是內收的捲度，中分髮型搭配閃亮鑲鑽髮夾，看起來有一點復古氛圍，同時又具備了滿滿少女感。

＃朴敏英

經常換上各種造型的演員朴敏英也在之前曾經燙過類似的髮型，長髮的她將整個金棕色髮型先中分，從耳上就開始製造出波浪感，比起林智妍更密集的小捲度，讓華麗感更為提升，看起來就像是十足的公主，同時又可以顯露出有光澤的髮質，相當有質感。

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