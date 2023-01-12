fb ig video ETtoday search mobile

「最美反派」林智妍、張員瑛都在燙「人魚捲」！華麗貴氣同時還能顯小臉

>

記者李薇／台北報導　圖／limjjy2 IG、for_everyoung10 IG、rachel_mypark IG、品牌提供

近年韓系髮型趨勢，喜愛充滿浪漫又優雅的「人魚捲」，比起一般3D質感的捲筒型捲度完全不同，是屬於比較2D平面效果的髮型波浪，運用層層同樣捲度波浪製造出蓬鬆慵懶的氛圍，不僅視覺效果會讓髮量大增，而且會更有貴氣效果，完全不會顯老，絕對要試試。

＃林智妍

▲人魚捲,髮型,林智妍,張員瑛,朴敏英,造型,黑暗榮耀。（圖／IG）

最近在《黑暗榮耀》中人氣爆紅的「最美反派」林智妍，雖然職業是氣象主播，但因為嫁給代表理事，所以生活滋潤富裕，她就經常以「人魚捲」髮型亮相，幾乎可以說是招牌造型，在耳間製造出向外擴的弧度，同時可以讓視覺上看起來更有空氣感、顯臉小，整個捲度幾乎同方向的設計，不管是全部放下或是紮成公主頭都很好看。

＃張員瑛

▲人魚捲,髮型,林智妍,張員瑛,朴敏英,造型,黑暗榮耀。（圖／IG）

最近人氣超高的女團成員張員瑛換上各種Y2K造型，都吸引年輕人爭相模仿，除了之前胎毛瀏海風靡海內外，她也經常換上「人魚捲」造型，但仔細看還是跟其他人的捲法很不同，會在髮根位置向上燙捲，然後到了耳際部分剛好是內收的捲度，中分髮型搭配閃亮鑲鑽髮夾，看起來有一點復古氛圍，同時又具備了滿滿少女感。

＃朴敏英

▲人魚捲,髮型,林智妍,張員瑛,朴敏英,造型,黑暗榮耀。（圖／IG）

經常換上各種造型的演員朴敏英也在之前曾經燙過類似的髮型，長髮的她將整個金棕色髮型先中分，從耳上就開始製造出波浪感，比起林智妍更密集的小捲度，讓華麗感更為提升，看起來就像是十足的公主，同時又可以顯露出有光澤的髮質，相當有質感。

【推薦單品】

＃Hair Rituel by Sisley 豐盈澎澎髮噴霧，150ml、售價2700元

▲Hair Rituel by Sisley,巴黎萊雅,aveda,髮品。（圖／品牌提供）

想要擁有完美的造型，髮根立體感超重要，Hair Rituel by Sisley推出的豐盈澎澎髮噴霧就可以在做完造型之後，直接噴於髮根，製造出豐盈的效果，裡面蘊含植物萃取精華，雖然是可以塑造髮型，但也能同步做到滋養呵護，日常使用也不用過度擔心傷害頭皮。

＃AVEDA 蘊活淨瑕潔膚凝膠，150ml、售價1700元

▲Hair Rituel by Sisley,巴黎萊雅,aveda,髮品。（圖／品牌提供）

向來專注於髮絲呵護的AVEDA針對頭皮敏感問題提出解決方案，全新的蘊活淨瑕系列在1月登場，歷時8年研發的單品，其中最推薦的就是潔膚凝膠，在洗頭前先使用於頭皮，可以幫助清潔老廢髒污，96%天然成分萃取，可以幫助平衡頭皮狀態，增強防禦力。

＃巴黎萊雅 金緻護髮精油訂製香氛系列－玫瑰精華，100ml、售價599元

風靡美妝討論版的金緻護髮精油，可以說是CP值超高的神級好物，已經超好吸收的髮油質地再次更新，不僅採用專櫃及調香技術，讓妳用了就不用再噴香水，全新輕裸科技讓質地又更細膩，吸收效果加快，一滴直達髮芯，修護力完全不減，還會更有感。

►超適合婚姻的三大星座！TOP 1做得比說得多，認真又能幹是優質對象

 ►畫太粗、眉頭太開⋯常見5種NG眉妝！2023年「透明裸眉」才是大勢妝容

►《黑暗榮耀》林智妍被讚「最美反派」！私底下喜歡甜甜香、100ml直接背出門

►南韓「最正空姐」海恩隨身必備5件小物　化妝包竟然是皺皺透明塑膠袋！

關鍵字：

人魚捲, 髮型, 林智妍, 張員瑛, 朴敏英, 造型, 黑暗榮耀, Hair Rituel by Sisley, 巴黎萊雅, aveda, 髮品

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

南韓「最正空姐」海恩隨身必備5件小物　化妝包竟然是皺皺透明塑膠袋！

南韓「最正空姐」海恩隨身必備5件小物　化妝包竟然是皺皺透明塑膠袋！

韓韶禧「眼尾腮紅」仙氣爆棚！JISOO原生自然眉像嬌貴小公主

韓韶禧「眼尾腮紅」仙氣爆棚！JISOO原生自然眉像嬌貴小公主

學張員瑛穿出時尚感！瑪莉珍鞋、雪靴都配高筒襪，保暖又顯腿長

學張員瑛穿出時尚感！瑪莉珍鞋、雪靴都配高筒襪，保暖又顯腿長

減肥必看！周揚青「辣妹曲線」靠5大方式維持　一天吃兩餐、量比種類更重要 眼周一老視覺年齡加10歲！頂級「奶油眼霜」療癒質地奢寵肌膚 私密處總是出狀況？內褲是健康關鍵：棉質素色最佳、跟衣物分開洗才對 冬天衣服總有霉味？裝滿洗衣機、浸泡過久都是錯誤觀念 韓韶禧「眼尾腮紅」仙氣爆棚！JISOO原生自然眉像嬌貴小公主 學張員瑛穿出時尚感！瑪莉珍鞋、雪靴都配高筒襪，保暖又顯腿長 最會「躺平擺爛」星座Top 3 ！　第一名個性佛系，容易逃避問題

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面