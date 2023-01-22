走春全台5個好去處！銀河洞瀑布宛如人間仙境、超萌燈會在南投

實習記者黃麗頻／綜合報導

今年春節共有10天的長假，想好要去哪玩了嗎？還沒想好沒關係，今天《ET FASHION》整理出5個走春行程，快來為這個假期添上快樂的色彩！

新北｜銀河洞瀑布

仙氣十足的走春行程！過年期間免不了大魚大肉，為此，不少人會相約爬山運動，而隱藏在新北市新店區的銀河洞瀑布，不僅景色優美，爬上山頭與瀑布合影，彷彿來到了人間仙境，自然奔放的新鮮氣息，讓人感到愜意又放鬆！

苗栗｜大湖天空之城

無法到「吉卜力公園」看天空之城嗎？不用難過，苗栗也有天空之城！這座位於三義、大湖交界的樹屋城堡，除了有連綿不絕的優美山景，還有宛如中世紀歐洲般的唯美古堡，除此之外更有許多景觀餐廳，有得玩又有得吃，走春行程一定不能少了這裡！

南投｜卡娜赫拉燈會

全台最萌燈會在這裡！屢次成為燈會熱題的南投燈會，今年再出大招，與日本超萌漫畫角色「卡娜赫拉的小動物們」合作專屬特區，更有400台無人機群飛展演，帶給大家滿滿的驚喜，此外，該燈會更導入全燈區智慧導覽，讓「賞燈」成為一場趣味遊戲！

▲2023南投燈會與「卡娜赫拉的小動物們」合作。（圖／翻攝自2023南投燈會官網）

嘉義｜阿里山

想要來趟大自然的療癒之旅嗎？那就來阿里山吧！阿里山周邊景點多元，包括奮起湖、延平步道及太平雲梯，山清水秀、交通便利，還有不容錯過的三大美景：雲海、夕陽及日出，想要迎接農曆年的第一道曙光，阿里山絕對是最好選擇！

高雄｜蓮池潭過年市集

座落於廟宇附近的蓮池潭，包括北極玄天上帝、龍虎塔、孔廟以及春秋閣，給人一種平靜、放鬆的感覺，非常適合一家大小一起來走春、祈福，此外，今年初一開始，蓮池潭將舉辦過年市集，囊括許多美食及年貨攤商，想要好吃又好玩，選這裡就對了！