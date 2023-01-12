SOGO「樓層福袋」花1千拚5千　新光三越最大獎LEXUS開回家

記者蔡惠如／綜合報導

農曆年即將來臨，百貨業者也推出應景兔年福袋讓大家一過年就有好彩頭，台灣三大連鎖百貨新光三越、遠百與SOGO都釋出福袋獎品內容，SOGO台北店祭出品牌、樓層福袋破萬個，還能抽機票、住宿大獎；新光三越各店均推出優惠大獎，最大獎則是信義新天地百萬LEXUS名車；遠百則用1,500元拚168,000元禮券。

▲SOGO推出兔年福袋，有參入自己選擇商品的興味。（圖／記者蔡惠如攝）

SOGO台北店

SOGO百貨台北店從初一至初三舉辦「福兔袋好運」，推出破萬個福袋，除了本身的袋內優惠，還可憑福袋商品上的「購買憑證」兌換刮刮卡壹張，有機會刮中市價46,000元的星宇航空東京雙人來回機票、價值31,856元的華泰瑞苑瑞苑套房一泊二食、以及要價20,800元的野漾莊園大樹屋一泊四食，刮刮樂共限量8,000份。

此外，SOGO忠孝館還獨家推出「兔來運轉福袋券」，以樓層為概念，消費者可以選擇想購物的樓層，購買要價1,000元的福袋券，可獲得2,000元、3,000元、5,000元面值的消費抵用券，提供當天該樓層指定品牌消費抵用，意即花1,000元有機會可換到5,000元的抵用券，讓消費者可以先選好商品再試手氣。

新光三越

新光三越今年聯手潮流公仔設計師羅賓唐，以其最知名的三眼特色公仔設計春節專屬的「Nice兔」圖騰新春福袋，還首度推出22吋胖胖行李箱福袋「嚮往旅遊兔GO福箱」，全台限量5,000個，會員扣skm points100點、並以skm pay刷指定金額可先預購。

全台祭出1部百萬名車，20顆鑽，20台按摩椅，7組機票，6輛機車，逾140組住宿露營券／包船套裝行程／樂園門票等超過5,000項贈禮，最大獎為信義新天地195萬元LEXUS ES 200頂級版，而台中中港店也歸出LAZARE價值52.8萬的「鉑金L’eau一克拉鑽墜」、南西店則有K.UNO價值30萬的祖母綠車工鑽戒，預計全台1／11起各分店陸續開賣。

遠東百貨



遠百預計全台13間店共推出9,826個福袋供消費者選購，其中遠百信義A13、板橋大遠百、台中大遠百、遠百花蓮均祭出價值最高頭獎168,000元遠百商品券，售價從1,500元至2,000元不等。

而高雄大遠百則推出最低門檻、售價200元的新春福袋，袋內除了有紅利券200元之外，還可再抽價值60,888元Samsung Galaxy Z Fold4 512GB手機，其他頭獎還包括新竹大遠百YAMAHA EMF電動機車，價值102,800元；桃園遠百JOHNSON按摩椅PREMIUM，價值88,800元；遠百竹北tokuyo花漾玩美椅TC-510，價值59,800元，福袋售價則在1,000元至2,000元不等。

