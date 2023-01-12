營養師曝「不建議喝果汁」3大理由　不一定健康還有大量糖

▲有些人喜歡喝果汁來「補充營養」，但營養師點出真相。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

現代人生活、飲食習慣改變，尤其外食族平時蔬果攝取較少，就有不少人會以喝果汁來幫助補充，但其實許多營養師都提醒，「果汁」不能取代吃水果，尤其是市售的果汁，並非大家想像中的那麼健康。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就指出不建議喝市售果汁的3大理由，小心還沒喝出健康，先喝下一堆糖。

＃營養素的差異



根據食品成分資料庫查詢，以沒有額外加糖、百分之百的柳橙原汁與原型的柳橙比較，熱量每100g分別是48大卡與44大卡，雖然在熱量上差異不大，但在維生素C的含量上，柳橙原汁大約是29.2毫克，而柳橙本身大約是41.2毫克，膳食纖維也相差了將近1.8g，可知原型的柳橙營養密度會比較高。

＃通常市售果汁會加糖



市售果汁為了提高消費者的接受度，通常都會加入很多的糖分，以常見的利樂包果汁為例，基本上糖分都是40g起跳，尤其是越酸的水果做成的果汁，含糖量會越高，像是檸檬汁的含糖量就非常高，要特別注意。

＃原型水果飽足感比較長



根據2020年刊登在「Journal of Nutrition」的文獻發現，與同等量的蘋果泥和果汁相比，吃整顆蘋果可以延長飽足感4個小時，主要是可以減少胃排空。雖然這篇研究是針對蘋果，但還是建議選擇原型的水果來吃，可能會比較容易有飽足感。

最後蕭瑋霖也提醒，如果平常很想喝果汁的話，除非是自己在家現打果汁，或是買得到沒有額外加糖的果汁，不然建議還是不要喝比較好。

