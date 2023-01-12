朴信惠生完不到8個月就上工　腰間鏤空「零贅肉」超越生前狀態夠狂！

記者李薇／台北報導 圖／ssinz7 IG、honey_lee32 IG

女星們都很會維持自己的體態跟肌膚，即使面臨生產完後的身體變化，也都能快速應對，並持續保持完美狀態，超級厲害！盤點兩大南韓女星生完之後復出螢光幕，尤其是演員朴信惠狀態更是超級好，還穿上露腰禮服，展現比生產前還要更纖細的身材。

＃朴信惠

「電視劇女神」朴信惠在去年結婚，並於5月誕下一子之後，就鮮少出現在螢光幕前，IG也都是分享生活近況，但在12日終於再度回歸，為頂級珠寶梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）站台，生完到現在才短短7個多月的時間，身材不但恢復，還更勝以往，身穿藏藍色連身禮服搭配荷葉袖，看似全身包緊緊，但一轉身，腰側竟然有著鏤空設計，超完美曲線真的很狂！

朴信惠這次出席活動，不僅以完美的女神姿態亮相，身上更是配戴了梵克雅寶高級珠寶「羅密歐與茱麗葉」系列的Ｍaiolica項鍊，白金打造基座鑲滿閃耀鑽石，中間懸掛了42.86克拉的祖母綠切割藍寶石，細緻拼接工藝搭配流暢的線條，讓人不禁聯想到柔軟的絲帶，佩戴在頸間展現女性優雅輪廓，更顯高貴大氣。

＃李荷妮

在電影、電視劇跟綜藝都有許多作品的李荷妮，一直都是南韓知名的「美容教主」，主持過多季時尚美妝節目，姣好的身材跟外型，也曾讓她拿下韓國小姐冠軍頭銜；去年6月剛剛生完女兒的她不到3個月就立刻上工，為嬌蘭全面更新的皇家蜂王乳雙導精華拍攝雜誌封面，吹彈可破的肌膚近拍也幾乎零毛孔，狀態超越巔峰。

在去年8月升級的皇家蜂王乳雙導精華，早就是嬌蘭的暢銷單品，自從2018年上市之後，就立刻席捲美妝圈，獨特的雙管設計將高效成分精準封存，擠出瞬間充分釋放最大能量，2022年再度添加純淨白蜂蜜協同烏埃尚島黑蜂蜂王乳，讓肌膚滋養潤澤的同時，還能拋光煥白，是一款全方位的保養神器。