營養師教你「不想醉太快」秘訣：喝前忌空腹、喝後吃香蕉補充電解質

▲喝酒「前中後」飲食有學問。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

尾牙聚餐不免會喝一杯，但是要如何避免宿醉，如果真的宿醉又該怎麼快速恢復呢？營養師高敏敏教你喝酒前中後「這樣做」，提醒大家喝酒前別空腹，易醉又傷胃，喝酒後建議多喝水，幫助酒精代謝，學起來就對了！

#喝酒前

1.勿空腹

營養師高敏敏表示，喝酒忌空腹，易醉又傷胃，她說明空腹喝酒，酒精會吸收更快、所以更容易喝醉、宿醉的機率也愈大。

2.吃蛋白質食物

喝酒前也可以多吃富含優質蛋白質食物，幫助保護胃壁、減緩酒精吸收，像是雞蛋、豆漿、豆製品、雞肉、魚肉、鮮奶等都是好選擇。

3.喝好油

好油也可以保護胃壁，幫助減少酒精吸收速度，建議可以攝取植物油、鮭魚、堅果、酪梨等，而堅果中的礦物質鎂、鉀 以及酪梨的葉酸，也可以緩解宿醉的焦慮及疲憊感。

#喝酒中

1.水（或加冰塊）

營養師高敏敏說明，水就是最佳的解酒液，可以幫助加速酒精代謝，水能將乙醛代謝到體外，幫助緩解宿醉的症狀，同時也能幫助沖洗胃食道。

2.維生素Ｂ群

B群可以維持身體新陳代謝機能，提升肝臟代謝酒精的效率、減輕肝負擔，還能幫助提神。

3.礦物質鋅

增加人體去氫酶的活性，可以幫忙解酒、保護肝，減少肝臟受酒精影響，建議可以補充堅果、蛋、全穀物等食物。

4.抗氧化營養

幫助肝臟代謝、抗發炎，建議可以多吃地瓜、柑橘類、草莓、綠茶，或是攝取新鮮蔬果等，都可以有效減少酒精造成的氧化傷害。

#喝酒後

1.狂喝水

先前提過，水就是最佳的解酒液，簡緩解宿醉的症狀，同時也能幫助沖刷消化道、食道。

2.吃維他命B群

B群可以維持身體新陳代謝機能，提升肝臟代謝酒精的效率。

3.補充電解質

酒精會導致利尿，在脫水時，體內的鉀離子和鈉離子也會缺乏，導致身體易脫水、電解質失衡，建議可以補充運動飲料、椰子水、香蕉，香蕉除了補充電解質外，其中的糖分也可以改善低血糖狀況。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）