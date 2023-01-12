潘瑋柏200萬Tiffany鑽鍊好潮　香奈兒也是心頭好

▲潘瑋柏戴Tiffany HardWear 18K白金鍊結設計鑲鑽項鍊，2,045,000元。（圖／翻攝willpan23 IG）



記者陳雅韻／台北報導

男星潘瑋柏是演藝圈著名的名錶收藏家，經常亮出超限量RICHARD MILLE、超定價才買得到的勞力士（Rolex）、資深藏家才有機會申請購買的「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）複雜功能錶等，總值上億元，而他不僅愛錶，也收藏珠寶，近日工作時即戴著Tiffany & Co.要價2,045,000元鑽石項鍊放閃。

▲潘瑋柏佩戴潮流珠寶品牌TRICE與迪士尼聯名的米奇珠寶項鍊。（圖／翻攝willpan23 IG）

Tiffany HardWear系列珠寶靈感來自紐約市充滿力與美的建築，以貴金屬打造鍊結扣環珠寶，中性風格設計深受時尚男女喜愛，潘瑋柏擁有深具分量感的Tiffany HardWear 18K白金鍊結設計鑲鑽項鍊，當中部分鍊結密鑲美鑽更增添氣勢，他戴此項鍊搭配丹寧外套，休閒中帶有華麗感。

▲潘瑋柏經常搭配香奈兒公仔長項鍊。（圖／翻攝willpan23 IG）

潘瑋柏的珠寶與高端潮流緊密相扣，他曾戴潮流藝術珠寶品牌TRICE與迪士尼合作的米奇造型項鍊，2018年成立的TRICE命名來自「天然鑽石」（The Real Ice），創作的迪士尼系列珠寶深受潮人追捧；此外，潘瑋柏也常戴香奈兒（CHANEL）公仔長項鍊，幾乎每次穿黑T恤都會搭此款設計。