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雙魚座才第2！「公主病」星座Top 3，天秤對另一半要求特別高

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▲▼雙魚座才第2！「公主病」星座Top 3 。（圖／翻攝自FB/jtbc drama）

▲網友笑稱：有公主病的人大多不是公主，只是有病。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

編輯／Lily

最近「公主病」話題被炒得沸沸揚揚，公主病習慣以自我為中心，希望對方處處配合，如果不順她的意，各式情緒通通來，讓人難以招架，盤點「公主病」星座Top3，看看有誰進榜了！

▲▼雙魚座才第2！「公主病」星座Top 3 。（圖／翻攝自FB/jtbc drama）

#第1名 獅子座

獅子有天生的女王體質，希望成為大家目光焦點，更是希望另一半的世界繞著她轉，當她的男友有點辛苦，必須無條件接受她的說來就來的脾氣還有無理取鬧的小任性，若是不想被他找麻煩，還得要具備「嘴甜」的本事，把她哄得好好的，日子才會過得好。

▲▼雙魚座才第2！「公主病」星座Top 3 。（圖／翻攝自FB/jtbc drama）

#第2名 雙魚座

雙魚座天真浪漫又愛幻想，看起來柔柔弱弱，渾身公主病，平時沒事就喜歡待在家，吃零食、看電視，因為她們很會撒嬌，所以另一半總會為她的懶惰買單，可說是有公主病又有公主命的代表。她們找對象會傾向找包容性強的人，渴望被照顧的感覺。

▲▼雙魚座才第2！「公主病」星座Top 3 。（圖／翻攝自FB/jtbc drama）

#第3名天秤座

天秤座是位隨和的朋友，但卻是是難搞的另一半，她對另一半的要求特別高，除了要長得順眼，其他的一舉一動也都歸在他的管轄範圍內，像是男友的穿搭、約會怎麼挑餐廳，就連對方對她講話大聲一點也不行，她不一定是把自己當作公主，但是希望另一半是王子。

關鍵字：

公主病, 星座, 排行榜

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