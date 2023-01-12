12000顆蘭花萃取晶球的「香檳泡泡瓶」、42年不換配方的全能乳液美肌進化

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

雖然現在醫美保養很發達，但沒有日間的護理，其實效果很難持續維持在完美狀態，透過精純、縝密的呵護，才能讓肌膚一直維持在青春肌齡；最近就有兩款大作上市，一個是紅了42年的全能乳液再次更新、一個是極致奢華的「香檳泡泡瓶」，全面升級速效美肌更有感。

＃嬌蘭 蘭鑽極萃氧生微晶精，30ml、售價19900元





來自法國的嬌蘭以蘭花萃取成分領先抗老界，在去年更新蘭鑽極萃氧生乳霜、蘭鑽極萃氧生眼唇霜之後，2023年終於迎來同系列的「香檳泡泡瓶」蘭鑽極萃氧生微晶精昇華，將歷時15年研究，發現高原赤箭蘭與流蘇石斛的極高抗老能量，從根部萃取出高濃縮分子，添加進全新精華液裡面，再採用最新極萃超微流體技術，推抹開的瞬間釋放賦活逆齡。

不僅是全新成分跟科研技術，在視覺上，這款精華也美到不行，蘊含6000顆蘭花氧塑微晶球跟6000顆超導微胜肽微粒，總共12000顆的泡泡晶球能全方位雕塑臉部肌膚，比起前一代提高5倍的修護力量，絕對是凍齡界的王者。

＃sisley 全能乳液，60ml、售價4100元

sisley全能乳液在美容界始終有著經典不衰的地位，從1980年上市至今，已經有42年從未更改過配方，因為當時提出的肌膚保養理論領先業界，在質地跟配方都是近乎完美才上市，而且從來不需要定位是抗老、美白或是保濕，一瓶就能全方位呵護，不分年齡、膚質都輕鬆好上手的質地，早就是美容專家們都在持續使用的好物。

2023年sisley再次提出全新的保養理論，把由許多微生物構成的肌膚菌叢比喻為「第四層肌膚」，以平衡健康為概念，讓膚況能抵禦外在刺激、維持良好機能，全新添加植物牛蒡萃取、繡線菊萃取、蛇麻草萃取、頂級6年根人蔘等等，最重要的更是擁有3500倍高濃縮積雪草濃萃，可以更深層、高效地提供滋養能量。