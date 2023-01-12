江詩丹頓凸雕懷錶超過200歲！　貝殼造型鑲寶石美極了

▲江詩丹頓1822年Ref.10469圓形懷錶，凸雕錶殼鑲嵌紫水晶，相當華美。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）2023年第一場錶展，以「解構之美」為主題展出10只跨越3個世紀的古董錶，匯集珠寶鑲嵌、金雕技法、琺瑯彩繪、日本蒔繪工藝等，同時結合品牌精湛的製錶工藝，全場最古老之作為1822年問世的浪漫主義風格圓形懷錶，以凸雕手法展現如貝殼般的外型，並點綴紫水晶與鑽石，相當華美。

▲江詩丹頓1942年Ref.10171紅金袖口式半球鍊節女錶。

古董錶反映當時的文化與社會風潮，江詩丹頓展出的另一只紅金袖口式女錶，以迷你面盤搭配半球形黃金錶鍊，凸顯在第二次世界大戰後誕生的年代，渴望華麗回歸。品牌引以為傲的複雜機芯與裝飾藝術結合更有看頭，同場一枚1930年問世的Ref.11274黃金和白金「手臂空中揮舞」機芯懷錶，主角為展翅金鷹，鷹爪上鉤著兩道閃電，左側指示逆跳小時、右側為逆跳分。

▲江詩丹頓1930年代Ref.11274黃金和白金「手臂空中揮舞」機芯懷錶，閃電金鷹兩邊各指示逆跳小時與逆跳分鐘。

邁入21世紀，江詩丹頓持續發揚古老工藝，「解構之美」錶展中2010年作品Ref.11538 Métiers d'Art系列La Symbolique des Laques白金腕錶，中央鏤空機芯旁襯麻雀與竹葉圖案的日本蒔繪漆藝，即出自日本百年漆器老店「象彥」大師之手，展現品牌對各種形式藝術與文化的熱愛。

▲江詩丹頓2010年運用日本日本蒔繪漆飾的Ref.11538 Métiers d'Art系列La Symbolique des Laques白金腕錶。

蕭邦（Chopard）每逢新年推出的生肖錶，也運用日本蒔繪工藝，迎接兔年來臨，再度與日本百年歷史的山田平安堂工坊攜手，由漆藝大師小泉三教繪製全球限量88只的L.U.C XP兔年蒔繪腕錶面盤，透過漆繪與金粉相結合的手工技藝，詮釋奔跑的兔子畫面，背景襯上一輪明月與花草植物，洋溢濃濃和風；內載L.U.C 96.17-L型蕭邦超薄自製機芯，是深收藏家矚目的兔年錶。

▲蕭邦L.U.C XP Urushi Year of the Rabbit兔年蒔繪腕錶限量88只，922,000元。（圖／蕭邦提供）

