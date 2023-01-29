清甜香氣一聞就愛上！2023春夏「這5款玫瑰香水」超推

▲大多數人對玫瑰香氣毫無抵抗能力。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

春節假期咻一下就過去，緊接著一年一度的情人節即將到來，說到情人節就會讓人聯想到香氛，而其中又以玫瑰香氛最是經典，《ET FASHION》盤點5款玫瑰氣味香水，不管是送人或是自用都能讓你與另一半的感情更加溫。

▲Dior MISS DIOR 花漾迪奧淡香水，50ml，3,750元。

香調以卡拉布里亞佛手柑開場，清幽的前調使花香更顯空靈閃耀，緊接撲鼻而來的是甜美的大馬士革玫瑰加上性感牡丹的雍容自信，最後在麝香的輕柔擁抱中，持續守護著對愛的初衷。



▲GOUTAL 瘋狂之愛淡香精，6,580元。

以年輕時期決定前往英國展翅翱翔的內心旅程作為香調理念，微辛辣的香氣暗示著對不設限的嚮往，香氛以粉紅胡椒帶出主香調土耳其玫瑰，搭配著沒藥、皮革和可可氣味，使這款玫瑰香氛與眾不同，讓人一噴就愛上。

▲TOM FORD 私人調香系列 阿瑪菲玫瑰，50ml，9,500元。

捕捉義大利阿瑪菲海岸線上的美好意象及回憶，從珍稀玫瑰中提煉出頂級原精，勾勒出海岸邊巧遇的少女稚嫩清新的輪廓。以玫瑰親吻上清新的義大利佛手柑做為序曲，如同阿瑪菲海岸的清涼微風吹拂在臉上，加上沐浴在日光的香水草與粉紅漿果，喚起義大利陽光灑在肌膚的溫暖感受。

▲Jo Malone 胭紅玫瑰限定版香水、玫瑰草與香草限定版香水、紅玫瑰香水，50ml，各4,050元。

Jo Malone為玫瑰氣味香水換上新包裝，推出2023年限定版「玫瑰花語系列」。限量款玫瑰花語系列不僅在瓶身飾上深淺不同的玫瑰花色調，伴隨不同款式的限量印花束口袋包裝設計，讓香氛禮物更添浪漫氣息。一共推出3款香水分別為胭紅玫瑰限定版香水、玫瑰水與香草限定版香水和紅玫瑰，讓每個人都能找到心中最適合自己的玫瑰香氛。

▲Chloé 綠漾玫瑰精粹淡香精，50ml，4,800元。

全新木質玫瑰香調香水，以明亮清新的的佛手柑搭配純淨輕盈的橙花，接著以高貴氣質的玫瑰精粹，以感性淡薰香氣及帶有香草色調的橡木為玫瑰畫龍點睛，最後以柔和香氣的檀香與雪松點綴，猶如旋律迴盪耳邊永恆的典雅氣息。