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對朋友最大方慷慨的3大星座！Top 1喜歡幫助人，不還錢也很少計較

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▲▼ 對朋友最大方慷慨的3大星座。（圖／翻攝IG）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@jtbcdrama

每個人的個性不同，對待朋友的方式也不一樣，有的人雖然重視朋友，但一牽扯金錢就非常小氣，也有的人對朋友非常大方，只要朋友開口就很願意慷慨解囊，像是以下3個星座就是代表，尤其冠軍更是幾乎不會拒絕朋友，大方性格讓他們朋友滿天下。

▲▼ 對朋友最大方慷慨的3大星座。（圖／翻攝IG）

Top 3：天蠍座

許多人對天蠍座的印象都是高冷、很有神秘感，但其實他們是標準的外冷內熱，面對熟識的人，他們會熱情到讓人嚇到。而且天蠍是愛恨分明、非常念舊且重義氣的星座，「如果你對我好，我會對你更好」就是天蠍的寫照，只要是他們認定的朋友，遇到任何困難他們都願意兩肋插刀、毫無怨言，不管是出錢或出力都不會吝嗇。但天蠍交朋友的門檻也很高，你真不真心他們可是看得很清楚。

▲▼ 對朋友最大方慷慨的3大星座。（圖／翻攝IG）

Top 2：射手座

性格活潑開朗又樂觀的射手座，為人正直坦率外，對朋友很仁慈大方，而且他們大多對金錢概念很模糊，一遇到自己朋友有困難需要幫忙，都很願意慷慨解囊，這也跟射手喜歡享受當下、灑脫奔放的個性有關，對他們來說，朋友們一起過得開心更重要，不用太計較錢財的得失。但也因為射手對朋友都很大方不設防，很容易會被人利用，或遇到假借錢真騙錢的小人。

▲▼ 對朋友最大方慷慨的3大星座。（圖／翻攝IG）

Top 1：獅子座

心胸寬大的獅子座，對人很熱情、慷慨大方，當朋友開口借錢或尋求幫助，他們幾乎不會拒絕。一方面是他們心地善良又喜歡被別人依靠的感覺，看到朋友有困難就會想幫助對方，另一方面也是因為愛面子，怕被認為小氣、愛計較，所以他們通常借錢給朋友都很大方，會不會還錢很少在考慮範圍內，對獅子來說，朋友有錢就會還，沒還也就算了。雖然難免會損失些錢財，但也因慷慨大方的性格，讓獅子走到哪都有朋友，當他們遇到困難，也總會有很多人願意出手幫助。

►最擅長隱藏情緒的3大星座！Top 1想維持優雅形象，總是微笑示人

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 大方, 慷慨, 獅子, 射手, 天蠍

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