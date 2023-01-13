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凱特王妃與老公情侶裝「團結一致」　不甩小叔哈利王子批評

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▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲英國威爾斯親王威廉（左）與凱特王妃以藍綠配色服裝現身利物浦，同色調的情侶穿搭被視為團結一致的象徵。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國哈利王子的回憶錄《Spare》1月10日推出，內容火藥味十足，批評英王室家人毫不留情，從父親查爾斯三世國王、繼母卡蜜拉王后、哥哥威爾斯親王威廉與嫂嫂凱特王妃都沒放過，英國王室始終保持不評論的冷處理態度。昨威廉夫婦在此書上市後、亦是今年第一場公開活動亮相，他們以藍綠色穿搭展現好默契，同時也被解讀為「團結一致」。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃穿英國品牌Cefinn蓬袖洋裝，她還擁有同款的黑色洋裝。（圖／路透社）

時尚穿搭好手的凱特王妃，經常藉由服裝呼應活動主題或傳達訊息，昨她與老公威爾斯親王威廉出席皇家利物浦大學醫院，並造訪當地心理醫療服務機構，舊衣重穿英國製的Holland Cooper藍綠格紋大衣、內搭Cefinn深藍色蓬袖洋裝，並拎著綠色Mulberry包，而威廉穿海軍藍西裝搭深綠色羊毛衫，以同色調情侶裝一同參與2023年首場公務活動。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃被醫療人員包圍玩自拍。（圖／路透社）

昨也是哈利王子回憶錄《Spare》上架以來，威廉夫婦倆第一次面對媒體，雖然未對書中爭議進行任何評論，但他們的服裝被視為團結的象徵，而面對夾道歡迎的醫療人員，威廉與凱特王妃也親切回應，一起擠在人群中玩自拍。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲哈利王子回憶錄《Spare》上架後引起軒然大波，他批評英國王室家人毫不留情。（圖／路透社）
 

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關鍵字：

威爾斯親王威廉, 凱特王妃, 哈利王子

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