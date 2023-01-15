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上下迎春推「攬月茶禮」表提燈意象　寬庭兔戲新春整年好運

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▲頂級居家品牌推春節應景商品。（圖／上下、寬庭提供）

▲頂級居家品牌上下推春節應景商品，以燈籠為型做成精緻茶禮盒。（圖／上下、寬庭提供）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆春節即將來臨，送走威風虎年迎來討喜的兔年，頂級家居品牌上下、寬庭也針對新春至喜，推出應景商品，上下以燈籠造型設計「提燈攬月」茶品禮盒，以銀釉茶杯在傳統燈籠意象帶出摩登感，紅藍搶眼配色不落俗套；寬庭則以多種趣味兼具療癒感的兔型家居吸眼球，一整年點綴居家都典雅亮眼。

▲頂級居家品牌推春節應景商品。（圖／上下、寬庭提供）

SHANGXIA上下針對兔年來臨，特別採用東方傳統燈籠意象，推出別具現代造型的「提燈攬月」茶禮盒，隱喻光明與新生，新年之感正好。禮盒表面以作工細緻的竹編鏤刻網底，為整體賦予豐富視角的光影變化，將盒內提把拉起，可作手提使用，或是放下提把取出禮盒內襯，則可用作家居收納盒，一物多用，送禮自留皆宜。

▲頂級居家品牌推春節應景商品。（圖／上下、寬庭提供）

▲單層「提燈攬月」茶禮盒，售價5,200元。

盒內附有以手工燒製的銀釉茶杯與茶罐，茶杯外觀肌理光澤極具摩登科技感，有古味茶趣與工藝之美，內緣則鋪以高溫白瓷，便於靜心觀賞杯中茶色，杯底另綴有紅、藍色專屬標誌，為禮盒注入更完整的精緻細節；茶罐內龍珠茶丹為2022年頭春的普洱生茶，依古法製作，經手工採摘、炒製後，以純日曬乾燥而成，茶湯果膠豐富，在品飲尾韻回甘生津，禮盒分為單層與雙層規格，售價分別為5,200元與7,800元。

▲頂級居家品牌推春節應景商品。（圖／上下、寬庭提供）▲頂級居家品牌推春節應景商品。（圖／上下、寬庭提供）

▲雙層「提燈攬月」茶禮盒，售價7,800元。

生活精品品牌「寬庭美學」KUAN’S LIVING則針對兔年，推出一連串兔型的生活精品，居家每次回眸相見，必深感療癒，四季都有不同風景。

▲頂級居家品牌推春節應景商品。（圖／上下、寬庭提供）

▲妙奇雅娜兔子使者擺飾禮盒，售價6,280元。

兔子象徵飛躍高升、豐饒及子孫繁榮，一對長耳能匯集福氣與好運，成為今年兔年家中必備的擺飾，寬庭應景兔子造型擺飾、餐具等，在新春期間享指定兔年商品85折，而購買任一品牌家飾家具，可享美國金屬工藝設計師「麥可‧艾朗Michael Aram」全新福兔迎祥擺飾盒66折加價購優惠。

▲頂級居家品牌推春節應景商品。（圖／上下、寬庭提供）▲頂級居家品牌推春節應景商品。（圖／上下、寬庭提供）

▲波氏波登撐肚邦妮存錢筒，波氏波登倒立邦妮存錢筒，單個售價均為4,580元

▲頂級居家品牌推春節應景商品。（圖／上下、寬庭提供）▲頂級居家品牌推春節應景商品。（圖／上下、寬庭提供）

▲麥可艾朗銀兔點心碗 (含湯匙) ，售價7,880元；麥可艾朗福兔迎祥置物盒，售價6,880元。

關鍵字：

上下, 寬庭, 兔年, 春節擺飾, 春節禮盒

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